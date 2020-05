Quali sono i segni dello zodiaco più falsi di tutti? Ce lo spiegano le stelle. Tramite un’attenta analisi del profilo astrologico di ciascun segno è infatti possibile capire chi è meno empatico e più portato a raggirare il prossimo.

Lo Scorpione

Quali sono i segni dello zodiaco più falsi di tutti? Al primo posto assoluto, sul podio dei peggiori, squillino le trombe per lo Scorpione e, in particolare, per le donne appartenenti al segno. Trovarsi ad avere a che fare in maniera non voluta con una donna dello Scorpione è una condanna che nessuno vorrebbe. La donna Scorpione è in assoluto la persona più falsa dello zodiaco, capace di intortare chi ha davanti peggio di un commediante. La donna Scorpione conquista l’interlocutore con la sua capacità dialettica, con un finto altruismo mirato a farsi raccontare la vita di chi ha di fronte per poi spiattellare in giro le confidenze criticando la povera ignara. Più falsa di così non si può.

L’Ariete

Al secondo posto tra i segni dello zodiaco più falsi ecco il degno compare dello Scorpione: l’Ariete. Anche qui il peggio del peggio lo danno le donne ma anche l’uomo Ariete tiene loro testa in termini di falsità. La falsità dell’Ariete è dimostrata dalla caratteristica di un tipico atteggiamento fintamente bonario e cordiale che maschera le reali intenzioni dei nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile: quelle di trovare conforto dalla derisione delle disgrazie altrui. L’Ariete è un segno che purtroppo manca di empatia e questo è quasi un eufemismo. L’Ariete ascolta i problemi degli altri solo per metterli in giro e riderne.

La Vergine

Quali sono i segni dello zodiaco più falsi di tutti? La Vergine. Falso lui, falsa lei, il tipo maschile e quello femminile, per quanto riguarda il segno della Vergine sull’aspetto della falsità, non si distinguono: sono entrambi falsi e freddi calcolatori. Non sopportano domande o richieste, scappano e spariscono senza dare spiegazioni, negano l’evidenza per poi tornare al vostro cospetto adulandovi, quando hanno bisogno di qualcosa. I nati sotto il segno della Vergine sono dei grandi opportunisti, amici falsi che sfruttano il lato benevolo delle persone emotive, non ringraziano e poi spariscono per materializzarsi all’improvviso nuovamente senza il minimo problema morale.

I Gemelli

Altri falsi sono i Gemelli. Quello dei Gemelli è un segno doppio è ciò che è doppio è falso. I Gemelli però non sono falsi perché sono cattivi. I Gemelli sono molto distratti, parlano a vanvera e si contraddicono perché non si ricordano le cose quindi diventano persone poco sincere e false. La loro psiche è complicata da capire e la doppiezza purtroppo fa parte di loro e dei loro atteggiamenti.