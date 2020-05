Sabrina Ferilli – Tutto su di lei – Età, Figli, Facebook e Serie TV

Sabrina Ferilli, 56 anni, sarà ospite di Fiorella Mannoia, stasera 2 maggio, alle 21.20, con la replica il meglio del suo show «Un, due, tre…Fiorella!». La Ferilli è nata a Roma il 28 giugno 1964. E’ un’attrice e conduttrice televisiva che nel corso della sua carriera, ha vinto cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro e tantissimi altri riconoscimenti. Nella lista anche quattro candidature ai David di Donatello.

Sabrina Ferilli è la sex symbol romana per eccellenza. E’ alta 170 centimetri. La sua vita privata è sempre stata tenuta lontano da gossip e pettegolezzo. Non è sfuggita al gossip la fine del suo matrimonio con Andrea Perone con cui era stata fidanzata per otto anni. Il divorzio è avvenuto due anni dopo il matrimonio a causa di un tradimento da parte di lui. Era il 2005 e le foto del tradimento finirono su tutti i giornali scandalistici. Dopo la separazione, Sabrina ha vissuto un lungo periodo da sola. In seguito conosce Flavio Cattaneo, ex direttore generale Rai. I due si sposano in segreto nel 2011. Insieme da più di dieci anni, la Ferilli e Cattaneo non sono riusciti ad avere un figlio insieme. L’attrice non ha mai escluso di volere adottare un bambino.

Sabrina Ferilli – Tutto su di lei

La Ferilli è sempre stata attenta ai problemi sociali. Anche quest’anno in occasione del primo maggio non ha fatto mancare il suo pensiero versi i lavoratori. «Il nostro pensiero va a tutte le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro e a quelle che non hanno mai smesso di lavorare rischiando la propria vita e salute tutti i giorni. Ed infine a tutti i lavoratori fermi da mesi, augurando loro di ricominciare presto». Qualche giorno fa Sabrina Ferilli si è mostrata su Instagram con un selfie indossando una maglietta bianca sulla quale era scritto: «Situazione sentimentale. Maria, chiudiamo la busta”. Il messaggio era rivolto con molta probabilità a Maria De Filippi con la quale Sabrina Ferilli ha un vero rapporto di amicizia.