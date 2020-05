Sammy Hassan sotto accusa

Sammy Hassan si trova nuovamente sotto accusa ma questa volta dall’altra parte non c’è Giovanna ma bensì gran parte del web e un’influencer. Cosa sta succedendo nuovamente nella vita di Sammy?

Durante la giornata di oggi, Sammy si è trovato per l’ennesima volta al centro del web, accusato di aver infranto la quarantena durante gli ultimi giorni.

Ultimamente il corteggiatore di Uomini e Donne, si sta trovando in mezzo a moltissimi scoop a causa della conoscenza turbolenta con la tronista e il nuovo format del programma.

Questa volta però, il web si è schierato contro il corteggiatore tanto da “rifugiarsi” tra le braccia di Deianira Marzano per far conoscere agli altri follower cosa sta succedendo.

Per quale motivo Sammy Hassan si troverebbe nuovamente sotto accusa?

Sammy Hassan ha infranto la quarantena

Negli ultimi giorni il corteggiatore si è mostrato nelle sue storie Instagram alle prese con una grigliata dove però, sembravano esserci più persone senza mascherina e senza protezioni. Agli occhi dei fan, questo atteggiamento è stato definito “menefreghista” sottolineando che le persone all’interno di casa di Sammy non erano tutti parenti.

Questo “comportamento sbagliato” ha turbato e innervosito tantissimo i follower del corteggiatore che hanno riportato la voce all’influencer Deianira Marzano.

Marzano ha così chiesto al web cosa sarebbe realmente successo, accusando Sammy di aver infranto la quarantena mostrandolo anche nelle sue storie Instagram.

Corteggiatore replica alle accuse

Sammy Hassan si trova così nuovamente al centro del gossip, arrivando al punto di doversi informare di cosa stava succedendo alle sue spalle. Insieme a lui nel difendere la situazione è intervenuto anche un suo amico, specificando la buona fede e il comportamento onesto del corteggiatore.

La risposta di Sammy nei confronti di Deianira sembra però essere stato molto duro.

Le parole repostate dal corteggiatore infatti sono state: “Purtroppo in questo mondo esistono ancora persone che per emergere non valorizzano loro stesse ma screditano chiunque anche chi, non si conosce, millantando fatti mai accaduti pur di venire a galla.

Vorrei far presente a codesta millantatrice che idolatra la stupidità che a galla a casa nostra ci finiscono sempre gli stronzi. Non ti curar di loro ma guarda e passa“.

Le accuse e le critiche lanciate a Deianira Marzano saranno solamente l’inizio della nuova guerra sul web che è appena scoppiata. Quale sarà la risposta dell’influencer?