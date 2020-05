Sonia Pattarino umilia Ivan Gonzalez e risponde a tutte le accuse che fino a pochi giorni fa, sono state lanciate sul suo conto. La ex corteggiatrice nonché ex fidanzata del gieffino si mostra arrabbiata e spazientita per le insinuazioni che l’ex tronista le ha lanciato contro. Quali sono state le sue parole di risposta?

Ivan Gonzalez continua la sua vita al centro del gossip a causa dei tantissimi dubbi nati sul suo orientamento sessuale. L’ex tronista infatti è stato accusato da Paola Caruso e da una gran fetta del web di essere gay. La sua risposta, ovviamente negativa non ha però convinto nessuno, tantomeno la sua ex che si è lasciata andare ad alcune confidenze con l’influencer Deianira Marzano.

Sonia Pattarino umilia Ivan Gonzalez

La ex tronista si è così lasciata andare e ha spiegato a Deianira che, ormai da diverse settimane continua a ricevere dei messaggi dalla Spagna che provano l’omosessualità dell’ex tronista. Questo metterebbe così nuovamente in dubbio le parole di Ivan che stanco attacca nuovamente Sonia.

Sonia Pattarino torna così a parlare di Ivan accusandolo di aver mentito su tutta la loro relazione: “Oggi inizio a pensare che la nostra storia sia finita a settembre all’improvviso, dopo un bellissimo viaggio insieme a me in Messico, perché gli era arrivata la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip. Ivan sa bene, perché me lo disse, che all’interno di un reality è più probabile andare avanti se si fanno nascere love story. Evidentemente voleva entrare single. Penso che non sappia dare il giusto valore ai sentimenti, ma solo alla carriera e ai guadagni e tutto questo fa male”.

La replica di Ivan nei confronti di Sonia è stata ancora più crudele, accusandola di aver voluto bruciare tantissime tappe del loro rapporto. Le accuse rivolte alla sua ex fidanzata però, sembrano essergli tornate contro ancora più forti di prima. Sonia Pattarino infatti, umilia nuovamente Ivan Gonzalez rispondendo alle sue parole. Cosa avrà affermato?

Ex corteggiatrice asfalta e smaschera Ivan

Le accuse dell’ex tronista nei confronti della Pattarino sono state crudeli: “Sonia ha 32 anni, era pronta per avere dei figli e famiglia, a differenza mia che non me la sento ancora. Era troppo gelosa e possessiva. Quando facevo serate nei locali si lamentava che le fan si avvicinavano a me. Ma dico:ti sei fidanzata con un ragazzo che lavora con l’immagine, lo hai conosciuto in tv. Non pensi che sia normale che le ragazze chiedano un selfie o un abbraccio quando mi incontrano? Non ho parole, credetemi”.

Leggi Anche -> Ivan Gonzalez contro il web | Accuse di omosessualità fuori da GF Vip

Leggi Anche -> Tina Cipollari problemi di cuore | Mancanze e dolori fuori da Uomini e Donne

La replica che ha messo però fine alla discussione social nata ormai da settimane, è arrivata proprio dalla ex corteggiatrice che ha voluto umiliare Ivan affermando: “Non sopporto le persone senza cuore, figuriamoci quelle senza p***e”.