Stasera in TV -Programmazione Rai & Mediaset -2Maggio 2020

Buongiorno a tutti i nostri lettori della rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere insieme la programmazione Rai e Mediaset di questo sabato sera 2 Marzo.

Programmazione TV – Rai1 – Rai2 – Rai3 – 2 Maggio

Su Rai1, alle 21.20 andrà in onda lo show “Un, Due, Tre…Fiorella”, che riproporrà i momenti più entusiasmanti dello show. Si alterneranno esibizioni musicali e momenti di racconto artistici ed umani con l’intervento di cantanti e vari ospiti. Su Rai2, ci sarà una nuova puntata di “Petrolio – Antivirus”, che dedicherà la sua serata alla fase 2 e all’uscita dal lockdown. Mentre su Rai3, torna Massimo Gramellini con il suo porgramma “Aspettando le Parole”.

Programmazione TV – Rete4 – Canale5 – Italia1 – 2 Maggio

Su Rete4, alle 21.20 andrà in onda una puntata di “Stasera Italia Weekend”, programma dedicato alla politica e all’ attualità. Risate assicurate su Canale5, con un’altra replica di “Ciao Darwin – Le Terre Desolate”. In questa puntata lo scontro sarà tra Juve contro tutti. Lo scontro tra i tifosi bianconeri, capitanati da Giampiero Mughini, con il resto del mondo calcistico, rappresentato da Raffaele Auriemma. Serata dedicata ai più piccoli su Italia1, che alle 21.20 trasmetterà il film di animazione “Trolls”. Partendo per un’epica avventura che la portera’ oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy unira’ le forze con Branch, in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro popolo dei Bergen e del loro capo, il re Gristle.