Tina Cipollari problemi di cuore

Tina Cipollari racconta i suoi problemi di cuore e si mostra stanca della quarantena forzata emessa dal Governo. Le mancanze che prova l’opinionista di Uomini e Donne sembrano incontenibili. Quali sono state le sue parole?

L’opinionista più frizzantina di Canale 5, in particolare di Uomini e Donne continua la sua quarantena forzata spostandosi solo per andare a lavorare.

Lunedì 4 Maggio infatti, oltre ad avere inizio la Fase 2 del Governo, nel quale alcuni negozi potranno riaprire e le persone con la giusta accortezza potranno uscire, comincerà nuovamente anche Uomini e Donne.

Tina Cipollari infatti, dopo aver preso parte al nuovo format creato da Maria De Filippi con protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani, torna in studio per registrare le nuove puntate del classico Uomini e Donne. Si torna infatti a registrare all’interno dello studio di Cinecittà, dove i telespettatori sono abituati a vedere le puntate. Tina così si mostra sempre piena di impegni ma quali sono le sue reali mancanze?

Tina Cipollari ha problemi di cuore

L’opinionista durante l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha raccontato come sta vivendo la sua quarantena ma soprattutto la distanza dal suo compagno Vincenzo Ferrara.

La coppia infatti, doveva sposarsi circa un mese fa, rimandando il tutto a data da definirsi, questo però non li ha fermati dal cercare in tutti i modi di essere il più vicini possibili.

Tina Cipollari rivela così i suoi problemi di cuore dovuti alla mancanza del suo compagno, dimostrandosi così sempre più innamorata di lui: “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche video-chiamata ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”.

Nonostante la lontananza dal suo compagno, Tina si dimostra anche fuori dal suo lavoro, una donna sempre occupata.

Opinionista e madre a tempo pieno

Durante le sue giornate in casa, la Cipollari racconta di prendersi cura dei suoi figli anche se sono ormai grandi ma racconta anche la sua paura più grande: “Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli. Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. Abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate, però.”

Sembrerebbe quindi che Tina Cipollari sia sempre molto impegnata all’interno del programma di Uomini e Donne ma anche in casa, senza mai fermarsi un attimo ma sempre con il cuore verso Vincenzo Ferrara.