Un, due, tre… Fiorella! – Ospiti – Come guardarlo in diretta streaming

Un, due, tre… Fiorella! è pronto per allietare il sabato sera degli italiani: lo show evento guidato da Fiorella Mannoia verrà trasmesso nel prime-time di Rai 1 di oggi, 2 maggio 2020. Chi vedremo fra gli ospiti? ‘Il meglio di’ raccoglie tanti dei nomi che abbiamo visto nelle passate edizioni e al centro del varietà musicale fra storie, emozioni e tante canzoni.

Amici e colleghi si uniranno ancora alla Mannoia per il suo Un, due, tre… Fiorella!, uno degli appuntamenti preferiti da telespettatori e appassionati di musica. Vediamo quindi tutti gli artisti che avremo modo di rivedere e riascoltare.

Un, due, tre… Fiorella! – Ospiti e anticipazioni

Non solo cantanti ma i volti noti del piccolo schermo e tanta cultura. Fra gli ospiti di Un, due, tre… Fiorella! ci sarà anche Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico tanto apprezzato per i suoi programmi di approfondimento. Sul fronte conduzione, assisteremo ad un valzer che porterà sul palco Antonella Clerici e Carlo Conti. Potremo fare però anche un tuffo nel passato grazie alla presenza di Fabrizio Frizzi, scomparso negli ultimi anni. Come rappresentante del mondo dello sport ritroveremo invece Alex Zanardi, il pilota e campione che ha deciso di non abbandonare il settore e che è diventato atleta paralimpico in seguito all’incidente.

L’universo dello spettacolo potrà contare inoltre su Giorgio Panariello, Edoardo Leo, Marco Giallini e Sabrina Ferilli. Una fetta importante verrà regalata ai Big della musica italiana e tanti altri artisti più che apprezzati. Luca Barbarossa e Loredana Bertè con la sua voce graffiante, Enrico Ruggeri e Gianna Nannini, ma anche Gianni Morandi e Mika. A Un, due, tre… Fiorella! rivedremo pure Ligabue, Max Gazzè, Elisa, Niccolò Fabi e Clementino. Sarà possibile assistere all’evento in diretta tv o diretta streaming grazie al portale di Raiplay. Il sito ospiterà poi i video per una visione on demand: sarà sufficiente registrarsi oppure effettuare il login con i propri dati.