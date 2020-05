Alessandro Siani – Tutto su di lui – Età, Moglie e Figli

By

Alessandro Siani – Torniamo a parlare anche in questa prima domenica di Maggio di gossip televisivo e vediamo più da vicino uno degli ospiti di Domenica In di oggi. Si tratta di Alessandro Siani, uno degli attori cinematografici più importanti d’Italia in questo millennio.

Il vero nome di Alessandro Siani è Alessandro Esposito. Lui è un attore ma anche comico, cabarettista e regista. Lo abbiamo visto anche come umorista, scrittore e produttore cinematografico.

Alessandro Siani è nato il 17 Settembre 1975 a Napoli ed oggi ha 44 anni. E’ alto un metreo e settantotto centimetri ed è sposato dal 2008.

Alessandro Siani – Moglie

Come abbiamo appena scritto Alessandro Siani è sposato ma è riuscito così tanto a tenere la sua riservatezza e la sua privacy che sul conto di sua moglie non si sa praticamente nulla. Non si sono, infatti, mai presentati ad un evento mondano nè sono mai state fatte delle fotografie che li ritraevano insieme. I due vivono a Fuorigrotta insieme ai loro due figli.