Francisco Javier Rigau Rafols – Tutto sul ‘marito’ della Lollobrigida

Francisco Javier Rigau Rafols: un nome che i telespettatori italiani ormai conoscono da diverso tempo. Il motivo è semplice: si tratta dell’imprenditore catalano che qualche anno fa ha sposato per procura Gina Lollobrigida. Un caso a dir poco controverso che è finito in tribunale e finito in televisione grazie a Un giorno in pretura.

Cosa sappiamo di Francisco Javier Rigau Rafols? Le notizie sono scarse e molte sono state rilasciate dallo stesso imprenditore in seguito alla denuncia ricevuta da parte dell’attrice. Uno dei pochi dati certi riguarda quanto sottolineato dalla cronaca spagnola e italiana: i giudici hanno considerato valido il matrimonio fra i due, mentre la Sacra Rota ha accettato la richiesta della Lollo di annullare le nozze con lo spagnolo.

Francisco Javier Rigau Rafols – Chi è? – Età

Francisco Javier Rigau Rafols è nato in Spagna, anche se l’anno è incerto. Alcuni collocano il suo primo sguardo al mondo nel 1961 o comunque attorno a quegli anni. Non sappiamo inoltre se abbia 27 anni in meno rispetto alla Lollobrigida, come rivelato da Oggi in passato, oppure 34 come sottolineato dallo stesso spagnolo. Fatto sta che la loro relazione è finita al centro dello scandalo e non solo quando l’attrice ha scelto di denunciarlo per truffa.

In un’intensa intervista a Il Corriere della sera, Javier ha svelato inoltre di avere origini benestanti e che la madre discende da una famiglia di tessitori spagnoli piuttosto rinomati. Il suo successo però lo deve solo a se stesso: dopo aver ricevuto in eredità il 10% di una fattoria dal nonno, ha saputo sfruttare al meglio i terreni e ha conquistato un patrimonio che supera quello della presunta moglie.

Francisco Javier Rigau Rafols – Le nozze con la Lollo

Ancora oggi se ne parla: chi dei due sta dicendo la verità? Da un lato Javier Rigau ha sempre ribadito la sua versione dei fatti, ovvero che si sarebbe dovuto sposare con la Lollo perchè si amavano. Dall’altra invece l’artista di Subiaco non ha mai negato di essere stata sul punto di diventare la moglie dell’imprenditore, ma ha anche rivelato di essere stata raggirata. Anche se all’inizio del valzer di denunce, la Lollo ha negato di aver mai avuto rapporti intimi con Javier.

“Una volta Javier mi chiese di firmare una carta in cui dichiaravo di essere sua moglie perchè voleva nominarmi sua erede e questo evitava complicanze con il fisco spagnolo”

La diva però gli avrebbe detto di no e in seguito Javier Rigau le avrebbe chiesto di apporre una firma per la ratifica di un atto che non conosceva. Una causa civile contro un avvocato quindi, che secondo la Lollo sarebbe servita a Rigau per organizzare alle sue spalle il matrimonio per procura. Secondo Francisco tuttavia le cose starebbero in modo diverso: il suo primo incontro con l’attrice risalirebbe all’84, quando lui era ancora minorenne. Poi i due si sarebbero innamorati, avrebbero atteso la maggiore età di lui per sposarsi e infine hanno annunciato le nozze tramite la stampa americana.