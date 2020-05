Frasi del Buon giorno e Buona Domenica – Whatsapp, Facebook, Instagram, Tumblr e Telegram

Frasi di Buona domenica – Continua anche oggi la nostra rubrica all’interno di aforismi e citazioni e non potevamo certamente dimenticarci di voi proprio durante la domenica. Oggi infatti è uno dei giorni, insieme al lunedì, durante il quale si inviano più messaggi di buongiorno e proprio per questo motivo abbiamo pensato di inserire in questo articolo non solo le frasi più belle ma anche alcuni video divertenti da poter inviare ai vostri amici.

Ogni giorno siete sempre di più che ci inviate le richieste per le frasi da utilizzare e puntualmente ci ritroviamo qui a scrivere per voi le migliori. Si possono utilizzare per inviare un messaggio su Whatsapp o per inserirle all’interno di un post su Facebook. Diversi sono coloro che le utilizzano per le Stories su Instagram o anche su Tumblr e Telegram. Ma bando alle ciance, vediamo quali sono le frasi del giorno.

Frasi Buona Domenica – 3 Maggio 2020

Non importa come ti senti. Alzati, vestiti e lotta per i tuoi sogni. Buona domenica!

L’amore, la tenerezza e due risate sono medicine capaci di combattere qualsiasi giornata di tempesta. Buona domenica!

Non esistono persone pigre, ma solo divani troppo comodi.. buona domenica!

Se non va sempre tutto bene non perdere la Speranza, tornerà qualcosa a scaldarti il Cuore. Anche le nuvole si aprono al sole dell’Inverno.

Circondati di persone positive e lascia che le loro emozioni rendano questa giornata indimenticabile. Buona domenica!

La mattina quando ti alzi, non ti chiedere che cosa devi fare, ma che cosa puoi fare per essere felice. Buona domenica!

Video Buona domenica – 3 Maggio 2020

Oltre alle frasi oggi abbiamo scelto di pubblicare anche alcuni video che vi daranno la possibilità di utilizzare un po di ironia all’interno dei vostri messaggi di auguri.