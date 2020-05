Gemma Galgani si mostra infastidita e arrabbiata dopo essere stata importunata in strada da alcune persone che, a suo dire non hanno avuto nessun rispetto nei suoi confronti. La dama si ritrova così a raccontare un momento difficile fuori da Uomini e Donne, cosa è realmente successo?

La dama di Uomini e Donne è ormai la protagonista indiscussa del programma di Maria De Filippi che, anche in quarantena le ha regalato momenti divertenti tramite il nuovo format.

Da domani 4 Maggio però, il programma torna a registrare le sue puntate all’interno del classico studio di Cinecittà, con la gran parte dei cavalieri e delle dame presenti.

La Fase 2 emanata dal governo ha così permetto, sempre nel rispetto delle nuove norme in vigore, la possibilità di poter tornare in studio insieme a una gran parte di fetta dei protagonisti più amati ma comunque senza pubblico.

Le parole di Gemma Galgani però, hanno spaventato tantissimo i fan del programma che si sono trovati davanti a un momento difficile della dama.

Gemma Galgani importunata in strada

La dama del parterre femminile di Uomini e Donne, durante un’intervista al settimanale Di PiùTv si è lasciata andare ad uno sfogo su un argomento per lei molto delicato.

Gemma, ha voluto così raccontare spiegare una volta per tutte che, i suoi pianti, le sue discussioni con Tina Cipollari all’interno del programma non sono stabilite da un copione. La dama contro l’opinionista e viceversa, realmente discutono e ormai da diversi anni non si sopportano affatto.

Gemma Galgani ha approfittato di questa intervista proprio per specificare e affermare una volta per tutte la veridicità del programma dove, non sono mai esistiti copioni o la preparazione di qualche battuta. Quello che però, ha turbato i suoi fan, sono state le parole che l’hanno vista al centro di alcuni spiacevo incontri.

Dama di Uomini e Donne racconta la verità

Durante l’intervista al settimanale Di PiùTv, Gemma Galgani ha infatti raccontato: “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono da lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina Cipollari. In realtà è tutto vero! E io quando piago, piango lacrime vere, ci sto davvero male”.

Sembrerebbe che Gemma Galgani non sia particolarmente contenta delle persone che continuamente la importunano accusandola, di utilizzare un copione durante le sue puntate a Uomini e Donne.