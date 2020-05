Gennaro Esposito – Tutto sullo chef – Età, Altezza, Moglie, Figli e stelle Michelin

Gennaro Esposito – Iniziamo anche oggi la nostra giornata all’insegna del gossip televisivo e vediamo più da vicino chi sono tutti gli ospiti di Domenica In. Tra loro spicca il nome di Gennaro Esposito, famoso chef italiano che in diretta tv esporrà una delle sue ricette più importanti. Prima di parlare di cucina, però, vogliamo andare a scoprire più da vicino chi è Gennaro Esposito.

Gennaro Esposito è nato a Vico Equense il 31 Marzo del 1970 ed oggi ha 50 anni. E’ un cuoco ed è anche un importante personaggio televisivo. Durante la sua giovinezza ha studiato presso una scuola alberghiera locale, precisamente la Francesco De Gennaro e lì ha conseguito l’attestato di cucina nel 1988.

Ha aperto il suo primo ristorante Torre del Saracino nel 1992 in una frazione di Vico Equense e nel 2001 ha ottenuto sua prima stella Michelin. In totale ne ha ricevute due: la seconda infatti è arrivata nel 2008.

Gennaro Esposito è alto 180 cm ed è sposato con Ivana D’Antonio. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Emanuele ed Isabella. Tornando alla vita lavorativa di Gennaro Esposito sono da sottolineare anche i tanti premi che lo chef ha ricevuto durante la propria carriera: tre forchette Gambero Rosso e due stelle Michelin su tutti.

In molti conoscono Gennaro Esposito anche per la sua presenza in televisione. Nel 2016, su Sky Uno, è stato Giudice presso Junior MasterChef Italia mentre dal 2017 è Giudice a Cuochi d’Italia che va in onda su TV8.