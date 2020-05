Milko Skofic – Chi è il primo marito della Lollobrigida

Milko Skofic ha avuto un matrimonio intenso con Gina Lollobrigida, fin dagli anni Quaranta. I due hanno condiviso anche l’amore per lo spettacolo: lui, di origine slovena, è stato attore in Italia prima di diventare produttore di cinema.

Un matrimonio naufragato fin dalla partenza a quanto pare, anche se Milko Skofic e la moglie attrice finiranno spesso sulle pagine di cronaca. I paparazzi non aspettano altro che di vederli in passerella, negli eventi mondani e persino nei loro ritorni in Italia, mentre ritirano i bagagli in aeroporto.

Milko Skofic – Età e figlio

Le nozze di Milko Skofic e della Lollo si sono celebrate nel ’49, anche se l’attrice ha rivelato a Il Corriere della Sera di non essere mai stata felice con il marito. I due infatti si sono sposati dopo che un calciatore della Lazio ha abusato dell’attrice e lei, per riuscire a superare il dramma e avere una vita normale, ha chiesto a Skofic di sposarla.

“È stato certamente un matrimonio di interesse da parte sua. Lui giocava a tennis e contava i soldi, non faceva altro. Quando è diventato legale farlo, ho divorziato”

La Lollo e Skofic infatti divorziano nel ’71, ma solo anni dopo la nascita del figlio Andrea Milko Skofic. Quest’ultimo viene ad oggi citato più che altro con lo stesso nome del padre e per questo è possibile reperire in rete delle informazioni miste sul conto di entrambi.

Milko Skofic – Il primo incontro con la diva italiana

Quando si sono conosciuti per la prima volta, negli anni Quaranta, Milko Skofic non svolge ancora la professione di attore ed è conosciuto come medico. In quegli anni presta servizio a Cinecittà, per prendersi cura dei profughi che vi sono alloggiati in via temporanea. La Lollo invece ha già iniziato la sua carriera nel cinema e diventa sempre più popolare, tanto che nel ’57, anno in cui nasce il figlio della coppia, ha già tutti i riflettori puntati su di sè.