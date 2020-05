Nicola Carraro – Tutto su di lui – Età, Figli e coronavirus – Cosa è successo con Mara Venier?

Tante curiosità su Nicola Carraro, vita privata e rapporto sentimentale con Mara Venier

Chi è Nicola Carraro

Nicola Carraro, molto noto come produttore cinematografico, ex suocero di Simona Ventura e marito di Mara Venier. Un imprenditore di successo che nasce il 1 febbraio del 1942. Nipote di Angelo Rizzoli, inizia a 20 anni nell’azienda a di famiglia a lavorare fino al 1974.

Acquistando la Sperlind&Kupfer ne diventa presidente. È a partire dal 10977 che iniza a produrre film. Amori miei e Cristo si è fermato ad Eboli, sono certamente le sue produzioni cinematografiche migliori e più note al pubblico per il successo che hanno riscosso.

La sua vita è stata divisa tra Turks e Caicos ma poi, per amore di Mara Venier, decide di fari ritorno in Italia. Nel 2006 la sposa dichiarandole amore. Piuttosto attivo sui social, posta molte foto su Instagram insieme a sua moglie. Ha un carattere forte e deciso. La sua prima moglie è stata Adonella Colonna che intrattiene normali rapporti con Mara Venier. Ha avuto tre figli: Gerò ex compagno di Simona Ventura, Ginevra e Giada. Il rapporto con suo figlio è piuttosto complicato.

Nicola Carraro e Mara Venier

Con Mara Venier non ha avuto figli ma è stato un colpo di fulmine. Il loro primo incontro avvenne a Forte dei Marmi presso la casa di suo cugino Angelo. All’inizio fu abbastanza antipatico a Mara Venier ma, la scintilla era già scoccata, e l’amore dura fino ad oggi.

In realtà Nicola Carraro ama molto i Caraibi quindi parte spesso per quest’isola ma Mara Venier non lo segue. Quando inizia a sentire la mancanza della sua donna fa ritorno in Italia.

Dopo venti anni sono ancora insieme una coppia più unita che mai nonostante trascorrano lunghi periodi separati….magari potrebbe essere proprio questo i segreto del loro amore, considerando che Nicola Carraro vorrebbe risposarla.