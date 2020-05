Oroscopo Branko – domani lunedì 4 maggio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 4 maggio 2020. Come partirà questa nuova settimana per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Vediamo insieme quali saranno inizieranno la settimana col piede giusto, leggendo le seguenti previsioni liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko domani lunedì 4 maggio 2020: Sagittario

Domani l’influsso positivo di Venere favorirà i tuoi rapporti interpersonali. Secondo l’oroscopo di Branko ti renderai conto di essere circondato da veri amici. Da persone che sanno esserci sempre nel momento del bisogno e offrirti la propria spalla su cui contare.

Oroscopo Branko domani lunedì 4 maggio 2020: Capricorno

Senza dubbio il tuo segno rientra tra quelli che ripartiranno alla grande con un ciel così libero da pianeti contrari. Domani, però, potresti ritrovarti a fare i conti con chi esige troppo da te. Secondo l’astrologo Branko è arrivato il momento di imparare a dire qualche “no”.

Oroscopo Branko domani lunedì 4 maggio 2020: Acquario

Domani potresti sentirti un po’ frastornato o ansioso. Questo periodo di stravolgimento che stai affrontando ti mette a dura prova. Anche se tu sei il segno del futuro per eccellenza, non sempre è facile adattarsi a un cambiamento, nemmeno per te.

Oroscopo Branko domani lunedì 4 maggio 2020: Pesci

L’oroscopo di Branko prevede per domani una giornata significativa dal punto di vista lavorativo. Se stavi pensando di fare un investimento per un progetto che hai in mente, lunedì potrebbe rivelarsi il giorno ideale per ottenere quel finanziamento di cui hai bisogno.