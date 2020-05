Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 4 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 4 maggio 2020. Sta per cominciare una nuova settimana: quali sorprese vivranno i primi 4 segni zodiacali? Incertezze per l’Ariete, mentre il Toro ha il livello di stress al massimo. I Gemelli recuperano in amore, mentre il Cancro si alleggerisce di qualche peso. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 maggio 2020: Ariete

Per te la settimana non inizia con il piede giusto. La Luna contraria esalterà quel senso di instabilità e incertezza che ti trascini dietro da gennaio scorso. Ag aggiungersi, poi, le difficoltà nei rapporti interpersonali, causate dalla quarantena obbligatoria ti hanno angustiato non poco. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani comincia un bel recupero, che sarà più evidente venerdì prossimo. Buone notizie all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 maggio 2020: Toro

Se ultimamente stai vivendo una condizione stressante, il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è di usare più diplomazia con gli altri. L’oroscopo di Paolo Fox relativo a domani ti invita a non provocare chi hai vicino, perché Marte in opposizione potrebbe mettere il carico da undici su ogni tua frase. Sforzati di rimanere calmo, anche se non sempre è facile.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 maggio 2020: Gemelli

L’astrologo di Rai2 Paolo Fox prevede per domani la Luna e Vene in aspetto armonico: avrai un bel recupero in amore. In questo momento sono in primo piano i sentimenti, a discapito del lavoro. Non devi, però, preoccuparti, perché a giugno miglioreranno anche le questioni professionali. Qualcuno potrebbe vivere una storia occasionale.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 4 maggio 2020: Cancro

Saturno lasca la posizione contraria: per te significa un alleggerimento generale nella tua vita. Dovresti impegnarti a trovare un equilibrio sano tra la tua voglia di rimanertene da solo e il bisogno di avere qualcuno vicino. Nelle prossime 48 ore le stelle ti suggeriscono caldamente di evitare ogni forma di provocazione.