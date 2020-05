Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 4 al 10 maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Eccoci tornati con l’oroscopo si Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 maggio 2020. Con questa settimana, comincia la fase due del nostro paese. Quali novità porteranno le prossime giornate ai segni zodiacali? Se volete scoprire cosa rivelano le stelle, leggete le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Si prospetta una settimana molto positiva per l’amore. L’unico rischio, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, lo correrai martedì, perché potresti imbatterti in discussioni spiacevoli. Dopo un periodo difficile, finalmente si risollevano anche il lavoro e le finanze.

Toro

L’astrologo Paolo Fox ti incoraggia a lanciarti in amore, perché il momento è favorevole. Cerca, però, di restare con i piedi per terra e non iniziare più conoscenze nello stesso tempo. Le coppi che devono fare i conti con alcuni ritardi, troveranno ben presto la soluzione ai loro problemi. Occhio alle spese legate alla casa!

Gemelli

Se solo lo vorrai, la prossima settimana potrai vivere delle belle emozioni in amore. Non devi però chiuderti in te stesso: le stelle ti danno la spinta iniziale, il resto dipende da te. Il lavoro riprende quota, così come le entrate economiche. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta da valutare.

Cancro

La settimana che sta per iniziare potrebbe obbligarti a rivedere il rapporto di coppia. Non sei più coinvolto come un tempo: forse pensi a qualche ex? Se qualcuno ribusserà alla tua porta, cerca di riflettere prima di aprire e valuta bene il da farsi. Da giovedì in poi avrai maggiore serenità. Il lavoro è ancora precario, hai mille dubbi che non vanno via.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la prossima settimana i sentimenti saranno messi a dura prova. Sei troppo preoccupato per il lavoro e non riesci a darti al cento per cento in amore. Prova a non sfogare lo stress che provi, provocando il partner. Sul fronte lavorativo dovrai usare cautela e valutare con attenzione prima di chiudere un affare.

Vergine

Mentre l’amore ti annoia un po’, ti rende insoddisfatto, il lavoro ti gratifica come non mai. Finalmente l’impegno che hai investito nei progetti sta per essere riconosciuto. Le stelle ti consigliano di essere prudente nei prossimi giorni, soprattutto se non sei stato un granché presente nella coppia.

Bilancia

Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana è di fare chiarezza in amore: dove vuoi andare realmente? È ora di risponderti. Chi ha vissuto delle difficoltà in coppia, causati da problemi economici e lavorativi, potrà recuperare già da prossimo mese. Anche le finanze miglioreranno piano piano.

Scorpione

Se negli ultimi tempi stai male in amore, ti senti troppo trascurato, secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrebbe dipendere da due ragioni. Venere, l’astro dell’amore, è in aspetto neutrale e tu devi ritrovare, prima di tutto, un equilibrio interiore. Se stai attraversando un momento conflittuale con il partner, ti converrebbe mantenere la diplomazia. Sul lavoro ci vuole cautela, perché l’influsso contrario di saturno potrebbe spingere verso alcuni cambiamenti.

Sagittario

La prossima settimana potresti decidere di chiudere un rapporto, perché senti il bisogno di maggiore stabilità emotiva. Stessa cosa per quanto concerne le amicizie: potresti dare un taglio a qualche conoscenza. Le stelle ti incoraggia a smuovere un po’ le acque nella coppia: esci dalla routine e organizza una sorpresa al partner! Saturno e Marte potrebbe portare delle nuove occasioni lavorative: coglile al volo, ma stai più attento a non spendere tutti i tuoi guadagni.

Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox preannuncia per questa settimana un recupero della passione nella coppia, grazie all’ingresso di Giove nel segno. Nei giorni passati sei stato molto assorbiti dalle questioni pratiche e lavorative, a discapito del rapporto sentimentale. Ma ora il lavoro comincia a ripartire e molto presto Marte diventerà favorevole: la strada sarà in discesa.

Acquario

L’insofferenza che provi in questo periodo è dovuta, per lo più, al fatto che ti sei accorto di aver sprecato tempo alla ricerca di qualcosa che non esiste. Finalmente l’amore riparte, ma non tutte le relazioni avranno vita lunga. Se deciderai di chiudere un rapporto, vuol dire che non meritava a sufficienza. Attenzione alle finanze!

Pesci

Con Marte nel segno l’amore andrà meglio, ma tu devi cercare di capire cosa vuoi davvero da un rapporto di coppia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dalla prossima settimana ti sentirai più speranzoso e disponibile nei confronti del partner. Anche il lavoro comincia ad andare meglio: belle notizie all’orizzonte.