Pupo – Tutto su di lui – Vero nome, Età, Altezza, Moglie e Figli

Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, è un cantautore, paroliere, compositore e conduttore televisivo nato a Ponticino in provincia di Arezzo l’11 settembre 1955. Ha iniziato la sua carriera nel 1975 con il nome d’arte di Pupo. Ha una vita sentimentale piuttosto ingarbugliata.

Pupo – Tutto su di lui

Pupo si è innamorato giovanissimo di Anna che ha sposato nel luglio del 1974. I due hanno avuto due figlie: Ilaria e Clara. Alcuni anni dopo, Pupo ha riconosciuto la sua terza figlia Valentina, nata da una sua breve relazione con una sua fan. Le cose si complicano quando Pupo, alla fine degli anni ’80, si innamora anche della sua manager Patricia Abati. All’inizio si frequentano di nascosto. Poi Pupo decide di uscire allo scoperto. Le due donne sarebbero in buoni rapporti. Anna e Pupo abitano insieme a Ponticino, mentre Patricia vive a Firenze e trascorre con il suo amante alcune vacanze e le settimane passate in tour per i concerti. Pupo è anche nonno. Sua figlia Ilaria, infatti, ha avuto due bambini: Leonardo nel 1999 e Viola nel 2010. L’altra figlia Valentina, invece, lo ha fatto diventare nonno per la terza volta nel 2012.

La vita sentimentale di Pupo è stata davvero complicata. Lui stesso ha rivelato di avere avuto rapporti omosessuali e con trans. Chi è la moglie di Pupo? Di Anna Ghianazzi si conosce ben poco anche perché Pupo, sul suo profilo Instagram, difficilmente mostra il volto delle sue due donne. Anche sull’amante di Pupo, Patricia Abati, si conosce ben poco. Pupo ha scritto tre libri. Il primo, intitolato “Un enigma chiamato Pupo” (2001), è un’autobiografia. Nel secondo, “Banco solo! Diario di un giocatore chiamato Pupo” (2005), affronta il suo problema con il gioco d’azzardo. Nel 2012, si è dedicato alla stesura di un romanzo noir, La confessione. Fra i suoi record vanta quello di essere stato la vittima preferita di Scherzi a parte. Ha già subito 5 scherzi. Pupo ha una grande passione per il calcio. È tifoso della Fiorentina ma anche dell’Arezzo. Pupo abita a Ponticino, in provincia di Arezzo, con la moglie. Abitano in pieno centro. Pupo ha anche una stanza per giocare a carte.