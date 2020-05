L’astrologia può aiutarci a capire con chi possiamo andare d’accordo sentimentalmente, chi è adatto a noi, cosa piace alla persona che ci interessa. Scopri subito con quali segni è compatibile in amore un Bilancia.

L’uomo Bilancia in amore

La Bilancia è il segno del matrimonio e i nativi vivono in funzione dell’amore e del partner. L’uomo Bilancia in amore soppesa attentamente le scelte e impiega molto tempo a prendere una decisione anche se il bisogno di piacere agli altri lo porta a stare per anni con chi non fa per lui. Sedurre rafforza la sua autostima e tende a legarsi per sfuggire alla solitudine. L’uomo Bilancia ha il mito della famiglia, odia i conflitti, è portato per le relazioni serie e di lunga durata.

In amore l’uomo Bilancia è un corteggiatore sentimentale che idealizza il partner ignorando le eventuali incomprensioni con esso. Le difficoltà non vengono percepite finché, posto davanti alla realtà dei fatti, l’uomo Bilancia cade in depressione e non si riprende fino a che non trova un altro amore su cui riversare attenzioni. In coppia l’uomo Bilancia è dolce e persuasivo, premuroso e gentile. Il matrimonio è per lui il coronamento del sogno d’amore, la fine dello spettro della solitudine. L’uomo Bilancia non cambia dopo il matrimonio, resta premuroso e attento ai bisogni della moglie. Con quali segni è compatibile in amore un Bilancia?

Compatibilità amore Bilancia

Con quali segni è compatibile in amore un Bilancia? Certamente con la Sagittario, con cui instaura un rapporto d’amore paradisiaco, nel quale la comprensione è al massimo e gli interessi comuni sono la maggior parte. Altra ottima compatibilità amorosa è quella tra Bilancia e Capricorno. Il rapporto tra un Bilancia e una Capricorno ha ottime potenzialità, una grande intesa e un alto valore spirituale. Entrambi i segni sono poi tradizionalisti e votati al matrimonio. La relazione presagisce un ottimo livello di armonia.

Con quali segni è compatibile in amore un Bilancia? Con la Acquario, con la quale ha una forte connessione a livello mentale. Bilancia e Acquario condividono l’amore rifiutando le influenze restrittive. Tra loro ci sono armonia e stabilità, i presupposti per una relazione di successo. Altra coppia di successo è quella formata da Bilancia e Leone. L’energia del Leone e l’armonia della Bilancia sono le premesse di un legame saldo e passionale. Solo un Bilancia sa come fare a contenere l’esuberanza di una Leone e lei apprezza tutte le coccole che lui le fa.

Ottima coppia anche Bilancia-Toro. La ricerca di sicurezza nel rapporto accomuna entrambi i segni. Lo scambio tra i due è positivo, gli interessi comuni, il modo di vivere il medesimo. La relazione può senza dubbio avere successo.