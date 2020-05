Cristina Garofalo – Chi è la moglie di Pio D’Antini?

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, il comico del duo Pio e Amedeo. Vediamo qualche dettaglio sulla sua carriera e vita privata.

Cristina Garofalo – Dove e Quando è Nata?

Cristina Garofalo è nata a Foggia nel 1988. Conterranea del marito, lo ha conosciuto quando era giovanissima in una discoteca. Da allora – era il 2006 – non si sono più lasciati!

Il rapporto con Pio D’Antini

Come sopra ricordato, la relazione tra Pio D’Antini del duo Pio & Amedeo e la moglie è di lunghissima data. I due, legati dal lontano 2006, nel 2016 sono andati all’altare. Hanno quindi alle spalle un fidanzamento decennale. Tornando alle nozze ricordiamo che, pochi mesi dopo il gran giorno, sono diventati genitori della piccola Chiara.

La loro vita familiare è oggi a Milano, città dove si sono trasferiti per inseguire i propri sogni nel mondo della recitazione e della moda. Se Pio D’Antini è noto come comico, Cristina è infatti una modella, legata a un’agenzia che collabora con brand di spicco internazionale.

Instagram

Cristina Garofalo racconta molto di sé su Instagram. Su questo palcoscenico social, dove è presente come @cristinadantini, la moglie di Pio del duo Pio & Amedeo condivide diversi dettagli della sua vita. Troviamo innanzitutto foto della quotidianità con la piccola Chiara, ma non mancano gli scatti di coppia, come per esempio una bellissima foto risalente al giorno del matrimonio con D’Antini, celebrato nel Santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo.