Emigratis torna a far ridere i telespettatori anche in un momento di grandissima difficoltà per l’intera Italia a causa dell’emergenza sanitaria affrontata verso il Codi-19.

Pio e Amedeo preparano così il loro ritorno in televisione con le repliche che, vedremo andare in onda durante la serata di oggi.

Il programma televisivo Emigratis, con protagonisti gli stessi Pio e Amedeo tratta le loro vicende lontano da casa, senza né parenti tantomeno amici, pronti per l’ennesima volta a cercare un modo per guadagnare e diventare ricchi senza lavorare.

Emigratis torna in tv con le repliche

La coppia insieme sia per lavoro che in amicizia si mostra carica e entusiasta di ripartire in viaggio con le repliche della loro seconda stagione pronta ad andare nuovamente in onda su Italia 1 alle 21.20h.

Si mostrano così nuovamente alle prese con i viaggi infiniti in mezzo a grandissime risate e sketch comici. Tutto questo unito a tantissimi volti noti come cantanti, attori e personaggi televisivi. Per alleggerire i momenti difficili che l’Italia sta vivendo, messa in ginocchio a causa del Coronavirus e dell’emergenza sanitaria che si è creata.

La quarantena e il rimanere costantemente in casa ormai da più di un mese, sta lasciando i telespettatori molto stanchi psicologicamente e proprio per questo, Italia 1 ha deciso di mandare nuovamente Emigratis. Questa sera per l’appunto, potremo guardare le repliche del programma per ridere e rallegrarci in questo periodo così difficile.