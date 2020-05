Film Stasera in Tv – Il Signore degli Anelli Le due Torri – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il signore degli anelli – Le due torri. Il film è il secondo della trilogia diretta da Peter Jackson e tratto dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Canale 5 mette in onda la versione cinematografica della pellicola, che dura 179 minuti, priva delle scene della versione estesa, incluse sia nella versione del film per DVD che in DVD Blu-ray.

Il Signore degli Anelli Le due Torri – Trama

Allo scioglimento della Compagnia dell’Anello, Frodo e Sam si ritrovano soli – ma accompagnati silenziosamente da Gollum, nel labirinto degli Emyn Muil. L’aiuto dell’hobbit che anela a ricongiungersi al “suo tesoro” sarà fondamentale per attraversa montagne, paludi, e arrivare ai cancelli di Mordor. Dall’altro lato del fiume Legolas, Gimli e Aragorn vanno alla caccia degli Uruk-Hai che hanno rapito Pipino e Merry. Lungo il percorso incontreranno un battaglione di uomini a cavallo: sono i cavalieri di Rohan, destinati ad entrare per primi in guerra nella battaglia per la Terra di Mezzo. Lo faranno contro l’esercito di Saruman, che ha attraversato le terre di Rohan seminando morte e distruzione, senza risparmiare gli alberi. Al fianco degli uomini arriverà in aiuto anche un… inaspettato ritorno.

Il Signore degli Anelli Le due Torri – Trailer Video

Il Signore degli Anelli Le due Torri – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The lord of the rings: the two towers

Genere: Fantastico

Durata: 1h 40m

Anno: 2002

Paese: USA, Nuova Zelanda

Regia: Peter Jackson

Cast: Elijah Wood, Ian Mc Kellen, Viggo Mortensen, Sean Astin

Il Signore degli Anelli Le due Torri – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canale 5, (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD) alle ore 21.21 di oggi, lunedì 4 Maggio 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia – La voce della resilienza.