Film Stasera in Tv – Wolfman – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Wolfman. Coproduzione britannico-statunitense del 2010 per la regia di Joe Johnston, remake del classico del 1941 L’uomo lupo, dedicato alla figura mitologica del Lupo Mannaro. La pellicola ha rischiato di non vedere la luce per l’abbandono del progetto, a un mese dell’inizio delle riprese, del regista originariamente previsto alla guida del film, Mark Romanek. Il film ha vinto l’Oscar del 2011 per il miglior trucco, ad opera di Rick Baker.

Wolfman – Trama

Lawrence Talbot, attore teatrale negli Stati Uniti, torna in Inghilterra nel 1891 dopo aver appreso della morte del fratello. Questi è apparentemente stato sbranato da una bestia selvaggia in una notte di luna piena. Lawrence, colpito anche dalla disperazione di Gwen, fidanzata del fratello defunto, inizia un’indagine per capire meglio cosa sia successo. Arriva in un villaggio di zingari per colloquiare con Maleva, una veggente. Durante il colloquio, però, il villaggio viene attaccato proprio dalla bestia che ha causato la morte del fratello. Molti zingari vengono uccisi e Lawrence viene ferito con un morso. Al suo risveglio, avverte di sentirsi strano, di non essere più lo stesso…

Wolfman – Trailer Video

Wolfman – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Wolfman

Genere: Splatter, Fantasy, Horror

Durata: 1h 40m

Anno: 2010

Paese: USA, UK

Regia: Joe Johnston

Cast: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving, Geraldine Chaplin, Art Malik

Wolfman – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset Italia 2, (canale 66 del digitale terrestre) alle ore 21.20 di oggi, lunedì 4 Maggio 2020. La programmazione di Italia 2 lo prevede al termine del doppio episodio preserale di One Piece Tutti all’arrembaggio!