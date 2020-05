Gemma Galgani incontra Sirius | La verità dietro Uomini e Donne

Gemma Galgani incontra finalmente Sirius durante la puntata andata in onda poco fa di Uomini e Donne. La dama scopre finalmente chi è l’uomo nascosto dietro i tantissimi messaggi scambiati durante il nuovo format creato da Maria De Filippi. Ecco il vero volto di Sirius…

Uomini e Donne è finalmente tornato in tv su Canale 5 durante la puntata di oggi, in particolare Maria De Filippi ha voluto iniziare nuovamente trattando le conoscenze interrotte del trono over. A prendere il centro palco però è ovviamente Gemma Galgani.

Durante il format creato in quarantena, la dama ha avuto la possibilità di conoscere alcuni nuovi cavalieri tramite le parole, chattando con loro sia durante le registrazioni sia durante il resto della giornata. Uno dei tre cavalieri misteriosi è Sirius, che nulla puntata di oggi è arrivato in studio pronto a conoscere e corteggiare Gemma.

Gemma Galgani incontra Sirius

Il cavaliere decide di nei giorni scorsi di organizzare un esterna da sogno, in modo che la dama possa conoscerlo e finalmente vedere il suo viso nascosto per settimane da un pc.

Sirius fin dall’inizio però, aveva esternato la sua età molto giovane con soli 26 anni, età che Gemma Galgani pensava falsa, continuando così senza paura la sua conoscenza.

Durante l’esterna dove entrambi si sono incontrati, la dama è rimasta molto colpita scoprendo il vero volto del cavaliere, realmente molto giovane rispetto alla sua età.

Nicola, il nome reale di Sirius si è mostrato durante la puntata molto interessato alla dama, spiegando che per lui la differenza d’età non è affatto un reale problema. Gemma Galgani incontra così Sirius e si mostra pronta e propensa anche lei nella conoscenza per ora telefonica con lui ma come ha reagito il resto dello studio?

Tina Cipollari nuovamente contro la dama

L’opinionista Tina Cipollari si è scagliata contro la dama senza freni, accusandola di non aver il senso del pudore e di non avere neanche un briciolo di amor proprio.

Tina Cipollari non accetta e non crede affatto anche alla buona fede del nuovo cavaliere pronto a conoscere la dama, nonostante la loro differenza di età molto marcata.

Secondo Tina Cipollari infatti, Nicola vorrebbe solamente mettersi in mostra usando la dama come pedina per mostrarsi agli occhi delle telecamere.