Giovanna Abate scopre la verità -Anticipazioni Uomini e Donne 5 Maggio

Giovanna Abate scopre la verità e vede finalmente chi si nasconde dietro il nickname di “Alchimista”. Il corteggiatore misterioso si rivela durante la puntata di domani e lascia l’interno studio di Uomini e Donne senza parole. Chi è realmente?

La puntata di domani mescolerà le conoscenze del parterre over con il percorso di Giovanna Abate che fa ancora parte del trono classico di Uomini e Donne. La tronista infatti, è stata invitata in studio per conoscere finalmente il volto che si nasconde dietro il suo corteggiatore misterioso chiamato “l’alchimista”.

Giovanna Abate scopre la verità

La puntata di domani vedrà protagonista Giovanna che, ripercorrerà le conoscenze chiuse e iniziate grazie al nuovo format creato durante la quarantena. Il programma doveva infatti dare la possibilità alla tronista di poter conoscere nuovi corteggiatori solo attraverso la scrittura. In questo modo, la parte fisica di una conoscenza, starebbe stata messa in secondo piano a differenza dell’attrazione mentale che diversi giorni di corteggiamento a parole avrebbe potuto portare.

Maria De Filippi porta in studio Giovanna per mostrarle realmente chi si cela dietro le parole, lasciando durante la sua entrata tutti senza parole. Nessuno infatti si aspettava che “l’alchimista” fosse proprio una persona che la tronista conosceva già.

Grazie alle anticipazioni fornite dal profilo Instagram di Uomini e Donne, possiamo così scoprire la reazione inaspettata e stupita della stessa Giovanna Abate.

L’alchimista è un volto conosciuto

Il corteggiatore misterioso di Giovanna sembra essere in realtà un volto già noto al programma, lasciando anche i due opinionisti molto sorpresi. L’Abate non avrebbe mai immaginato che un suo vecchio corteggiatore, scartato all’inizio del suo trono perché non reputato interessante, facesse di tutto per dimostrare quanto oltre all’aspetto fisico, potesse realmente dare.

La puntata di domani infatti sarà piena di colpi di scena, mostrando anche una sfilata molto sensuale del parterre femminile del trono over, quali altre novità dobbiamo aspettarci da Uomini e Donne?