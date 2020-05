Il Commissario Montalbano – Le ali della Sfinge – Trama e anticipazioni

Il Commissario Montalbano ritorna in tv con Le ali della sfinge, una puntata in replica nel prime-time di Rai 1 di oggi 4 maggio 2020. Cosa succederà a Salvo in questo appuntamento? L’episodio è andato in onda per la prima volta 12 anni fa e rispetto alla media storica della fiction, non ha ricevuto ottimi ascolti al momento del debutto. Solo il 30,97% di share e meno di 9 milioni di telespettatori: un dato soddisfacente, ma comunque inferiore rispetto a quanto raccolto dal primo episodio della stagione.

Il Commissario Montalbano dovrà risolvere come sempre un nuovo mistero. Al caso però si aggiungono anche i problemi personali con Livia, con cui ormai sembra ai ferri corti. Il Questore poi farà sentire ancora la sua voce: non tollera i metodi di Salvo e diventerà un ostacolo in più in occasione delle nuove indagini.

Il Commissario Montalbano – Le ali della Sfinge – trama

Quanto accaduto ne La vampa d’agosto non potrà che avere delle conseguenze anche ne Le ali della Sfinge. Il Commissario Montalbano dovrà infatti fare i conti con il tradimento a Livia, grazie alla tresca con Adriana. La ragazza non ronza più intorno all’ufficiale, ma rappresenta comunque una minaccia per il rapporto fra Salvo e Livia. I due infatti sembrano non comprendersi più e la distanza di sicuro non favorisce il loro riavvicinamento. Livia però ha tutte le intenzion di raggiungere Vigata per risolvere la questione e riuscire a recuperare il legame con il fidanzato.

L’arrivo di un nuovo caso di omicidio potrebbe dare a Salvo un momento di respiro dai suoi problemi personali, ma non sarà così. Una ragazza infatti è stata uccisa e ritrovata in spiaggia e la pista si concentrerà presto su La buona volontà, un’associazione cattolica che aiuta le ragazze dell’Est a non finire sulla strada. Sarà il tatuaggio della vittima, una farfalla, a permettere a Salvo di accendere i riflettori sull’associazione. Tuttavia, il vescovo non vedrà di buon occhio il suo interessamento e il Questore farà di nuovo pressioni all’uomo di punta di Vigata.