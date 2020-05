Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 4 maggio 2020

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 4 maggio 2020 ci parlano ancora delle repliche. La soap italiana per adesso è in standby, ma presto ritornerà con i nuovi episodi. Nell’episodio di oggi ritroveremo quindi i nostri protagonisti impegnati su più fronti.

In breve, possiamo già anticiparvi che fra Riccardo e Umberto ci saranno ancora degli scontri. Tutto ciò avrà conseguenze anche su Vittorio, che ad un passo dal matrimonio teme che qualcosa possa andare storto. Agnese invece nutrirà dei sospetti su un’ammiratore segreto che invierà dei fiori alla Rossi, mentre Gabriella risolverà un problema nato con l’abito da sposa.

Il Paradiso delle Signore – Nella puntata precedente

Dove siamo rimasti? Prima di scoprire le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, facciamo un piccolo salto indietro. L’1 maggio la soap non è andata in onda per via del cambio di palinsesto: la festa nazionale ha imposto una modifica alla programmazione consueta. Nella puntata dello scorso giovedì, Cesare ha annunciato di non poter intervenire al matrimonio a causa di problemi di lavoro. Anche Nicoletta decide di lasciar perdere tutto.

Umberto invece ha scelto di fare ritorno dalla Svizzera proprio per assistere al grande giorno di Marta, ma Adelaide intuisce che sta nascondendo alcuni problemi economici. Intanto, Mara scopre che qualcuno ha fatto delle modifiche ai tavoli per il ricevimento e ha scambiato la disposizione di alcuni commensali. Cosimo Bergamini invece mette in serio pericolo la vita di Gabriella quando rischia di investirla all’esterno del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni puntata 4 maggio 2020

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, un nuovo guaio in arrivo per Marta: a causa del suo essere maldestro, Rocco finirà per rovinare il suo abito da sposa. Per fortuna ci saranno Gabriella e Agnese a correre ai ripari ed a riaggiustare il vestito. Intanto, la Rossi riceve un mazzo di fiori da parte di uno sconosciuto e la madre di Salvatore inizia a chiedersi chi possa essere l’uomo misterioso. Dopo tutto si tratta della fidanzata del figlio e la cosa la disturba.

Nicoletta invece non vuole affrontare Riccardo da sola e per questo ha deciso di non partecipare al matrimonio. Confesserà inoltre a Cesare di aver visto il fidanzato restituire il regalo per la loro bambina. Riccardo invece avrà un duro scontro con Umberto, che è appena finito in bancarotta ed è rientrato da Milano con un grosso peso sulle spalle. Vittorio non potrebbe essere più preoccupato: i due finiranno per rovinare il giorno più bello della sua vita?