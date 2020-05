Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 5 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore torna il 5 maggio 2020 con una puntata in replica. Un momento storico per la soap, visto che finalmente assisteremo al matrimonio di Vittorio e Marta. Dopo tanta attesa, i due giovani riusciranno a diventare marito e moglie enon saranno gli unici a parlare di sentimenti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci svelano infatti che Cosimo approfitterà dell’occasione per avvicinarsi sempre di più a Gabriella. Ormai la loro amicizia ha lasciato il posto a qualcosa di più e sembra arrivata l’ora di affrontare l’argomento. Che cosa succederà invece agli altri personaggi?

Nell’episodio precedente

Abbiamo lasciato Vittorio e Marta ad un passo dal matrimonio. Non tutto però è filato liscio come l’olio, visto che a causa di un incidente il vestito di Marta verrà danneggiato. Nella scorsa puntata, Riccardo e il padre invece hanno avuto una nuova lite e i dissapori, mai sopiti, sono riemersi ancora una volta. Soprattutto perchè Guarnieri è ritornato sconfitto dal suo viaggio in Svizzera.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni puntata 5 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore ci parla del giorno più bello nella vita di Vittorio e Marta, ma anche di come influirà in qualche modo sugli altri protagonisti. Angela infatti sarà cameriera alla festa in onore dei due sposini, ma verrà raggiunta da una telefonata di Nicoletta che la metterà in allarme. La figlia di Silvia teme per la piccola Margherita e il suo stato di salute. La Cattaneo è rimasta da sola: ha scelto di non partecipare al ricevimento e non sa come gestire la situazione.

Ancora una volta sarà Riccardo ad accorrere in aiuto dell’ex fidanzata, consapevole di quanto si trovi in difficoltà. Anche se gli è stato imposto di starle alla larga, non intende lasciare Nicoletta nei guai. I due verranno sorpresi dalla famiglia della ragazza? Nel frattempo, Cosimo riuscirà ad irritare Salvatore. Ha scelto infatti di non nascondere più i sentimenti che nutre per Gabriella e il fidanzato della ragazza non potrà che esserne infastidito. Soprattutto quando i due si lanceranno in un ballo scatenato in centro pista. Anche le Veneri si dimostreranno più che scatenate a ritmo di musica: la felicità per le nozze di Vittorio è tale da coinvolgere tutti gli invitati. O quasi, visto che la Barbieri si troverà in una situazione del tutto diversa. Appena finito il turno di lavoro, si incontrerà con un uomo misterioso. Di chi si tratta?