Il Segreto anticipazioni 5 maggio 2020 – Trama puntata

Il Segreto ritorna nel pomeriggio del 5 maggio 2020 con una nuova puntata. Come andrà a finire lo scontro fra Isabel e i minatori? A quanto pare qualcuno inizierà a piegare la testa e ad accettare le imposizioni della donna. Cosme deciderà infatti di parlare con Inigo per assicurarsi che i minatori licenziati possano rientrare al lavoro.

Le anticipazioni de Il Segreto ci annunciano anche il ritorno di Onesimo, che coinciderà con la partenza di Pablo. Carolina sarà inconsolabile e Rosa le starà vicino. Anche se dovrà rinunciare al suo appuntamento con Adolfo pur di sostenere la ragazza.

Nella puntata precedente

Nell’episodio del 4 maggio de Il Segreto, abbiamo assistito ancora al testa a testa fra Isabel e i minatori. La donna non intende cedere di un solo passo e anzi promette di licenziare chiunque sia entrato in sciopero. A nulla serviranno le raccomandazioni di Ignacio, che teme per le conseguenze delle azioni di Isabel. Intanto, Pablo si prepara per la partenza, mentre Isabel avrà un duro scontro con Matias. Il nipote di Ulloa è infatti convinto di riuscire ad ottenere qualcosa a favore dei minatori, ma si sbaglia di grosso.

Il Segreto anticipazioni puntata 5 maggio – Trama

Isabel non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi con la sua strategia contro i minatori. Tomas, Adolfo e Inigo non possono che temere che la situazione volga al peggio. Nel frattempo, Matias si mette in contatto con i minatori ma si rifiuta di rivelare i nomi degli osperai che hanno già subito il licenziamento. Pablo saluta gli amici e se ne va da Puente Viejo per il servizio militare. Onesimo invece ritorna in città e rivede i familiari, mentre Carolina è distrutta. Rosa decide di rimanere al suo fianco per consolarla e visto che è previsto l’appuntamento con Adolfo, decide di inviare Marta al posto suo.

Nonostante gli ultimi eventi, i minatori cercano comunque un punto d’incontro con Isabel. Per loro fortuna ci sarà Cosme dalla loro parte: sarà lei a parlare con Inigo per riuscire a far rientrare al lavoro gli operai licenziati. Anche se vorrà dire sottostare alle richieste della matrona. Secondo le anticipazioni de Il Segreto, continueremo ad occuparci anche di Manuela. La sua preoccupazione per Ramon non fa che aumentare sempre di più e raccomanderà ancora a Marta di non illuderlo.