Il tacchino contiene ferro? Ecco cosa dice l’esperto

La carne di tacchino è una tipologia di carne definita carne bianca, come il pollo e il coniglio. Questa carne risulta essere ricca di proteine nobili, ovvero proteine costituite dagli amminoacidi indispensabili per la salute del ostro organismo. A differenza di altre tipologie di carne, la carne di tacchino non è consumata con la stessa frequenza, ma fa molto bene ed è ottima da inserire in un regime alimentare sano ed equilibrato oltre che essere dietetica come carne.

Le carni bianche, rispetto alle carni rosse, sono più digeribili, questo perché contengono un quantitativo inferiore di grassi e tessuto connettivo. Ciò rende anche la carne bianca più masticabile e facilitano l’azione digestiva da parte degli enzimi. Ricordiamo che sarebbe meglio preferire delle cotture leggere, e di prestare molta attenzione ai condimenti che si utilizzano, meglio non esagerare.

La carne di tacchino contiene il ferro?

Siccome la carne di tacchino è di colore chiaro, potremmo pensare che il ferro non è presente, in realtà non è così, la carne di tacchino apporta quantitativi abbastanza elevati di questo minerale, fondamentale per la salute del nostro organismo. 100 grammi di tacchino apportano circa 2,5 grammi di ferro, per cui il quantitativo si avvicina molto a quello della carne di bovino.

Il tacchino è una carne che, insieme al pollo, è quasi sempre presente nelle diete dimagranti, questo perché è una tipologia di carne leggera e salutare, anche se rispetto al pollo e ad altre tipologie di carne è meno utilizzata.

La carne del tacchino ha molte proprietà dal punto di vista nutrizionale. E’ facilmente, è molto ricca di vitamine e sali minerali, specialmente il ferro.

Il ferro

Il ferro è un minerale di fondamentale importanza per il nostro organismo, non deve mai essere carente, altrimenti determina l’anemia e altre patologie. Il ferro è fondamentale per la nostra salute perché prende parte al trasporto dell’ossigeno ai vari tessuti.

Un piccolo quantitativo di questo minerale è sintetizzato naturalmente dal nostro corpo, ma non essendo sufficiente, necessita di essere integrato con l’alimentazione. Il ferro è un minerale che si trova all’interno del fegato, della milza, nell’emoglobina e anche nel midollo.

Quali alimenti apportano ferro?

Come accennato, il quantitativo di ferro prodotto dal nostro organismo non è sufficiente, per cui è molto importante consumare alimenti che vadano ad apportarne quantitativi maggiori. Il ferro è presente in vari alimenti, ma non sempre è molto disponibile, ad esempio esso è contenuto nella frutta secca, nei legumi e soprattutto nella carne.

Uno degli alimenti più ricchi in assoluto di ferro è il fegato animale, ma si tratta di una tipologia di carne che non si è soliti consumare abitualmente. Ma comunque, in generale, la carne è abbastanza ricca di ferro, sia che sia carne rossa che carne bianca.

Il tacchino per lo sviluppo del corpo

La carne di tacchino, insieme a quella di pollo e di coniglia, è una delle carni migliori da far mangiare ai bambini ma anche ai ragazzi in fase di sviluppo, durante la crescita, e anche per le donne in gravidanza.

Infatti, questa carne oltre che ad essere molto digeribile e tenera è molto utile per lo sviluppo delle ossa, data l’abbondanza di ferro.