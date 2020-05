Report – Anticipazioni 4 maggio 2020 – I servizi

Report ritorna su Rai 3 nella prima serata di oggi, 4 maggio 2020, con nuovi servizi e inchieste. Sigfrido Ranucci ci guiderà ancora una volta all’interno degli approfondimenti, che spazieranno fra il numero delle province italiane, l’emergenza di bombole di ossigeno, la speculazione ai tempi del Coronavirus e molto altro ancora.

I telespettatori potranno seguire la puntata di Report comodamente seduti da casa, sintonizzandosi sul canale dell’emittente pubblica. In alternativa sarà possibile assistere alla diretta streaming grazie al portale di Raiplay e rivedere la puntata in modalità on demand ogni volta che si desidera.

Report – Anticipazioni – Quante sono le regioni italiane?

Le province italiane sono state abolite ufficialmente nel 2014, ma due anni più tardi sono state confermate dal referendum costituzionale. L’inchiesta di Bernardo Iovene cercherà di far luce al mistero che riguarda diverse regioni a statuto speciale, dove governa il caos. In Friuli Venezia Giulia infatti le province sono state abolite e al suo posto sono emerse le 18 Unioni Territoriali Intercomunali. La giunta leghista tuttavia si è opposta e ha proposto di contro gli Enti di decentramento regionale (EDR). In Sardegna invece si è passati da un numero di quattro a otto, diventate di nuovo quattro grazie a un referendum. Attualmente in realtà sono cinque.

Report – Anticipazioni – Emergenza bombole in Lombardia

Il mese di marzo non è stato semplice per tutta l’Italia e soprattutto in Lombardia. In regione sono state richieste delle bombole di ossigeno per l’assistenza domiciliare in un numero di cinque volte superiore alla media precedente. Il servizio di Emanuele Bellano con Greta Orsi analizzano la situazione attuale delle regioni e quali potrebbero essere pronte in caso di nuovi picchi di Coronavirus.

Report – Anticipazioni – Epidemia e ricerca

La ricerca ha fatto dei passi in avanti per quanto riguarda il Coronavirus? L’inchiesta di Anne Poiret e Raphaël Hitier propone un estratto di un’inchiesta realizzata da Arte, il network franco-tedesco, che mostra alcune tecniche fatte nei laboratori europei in fatto di sperimentazione. Soprattutto alla luce delle dispute avvenute all’interno della comunità scientifica, nonostante i 25 anni di ricerca su aviaria, Sars, A H1N1 e Mers.

Report – Anticipazioni – Tracciare i contatti

L’App Immuni non è ancora stata diffusa in Italia, ma nel tavolo decisionale di tutto il mondo si discute su quale sia il modo migliore per tracciare i contatti.

E non solo, perchè si discute anche di privacy e possibili violazioni. Meglio il GPS oppure il Bluetooth? Quest’ultimo potrebbe garantire ai cittadini un livello di riservatezza maggiore. Il servizio di Lucina Paternesi vaglierà le differenze e l’affidabilità di ogni soluzione.