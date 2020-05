Ursula Bennardo da tutta se stessa – Ritorno inaspettato a Uomini e Donne

Ursula Bennardo da tutta se stessa e si mostra pronta per conquistare nuovamente il cuore del pubblico e di una persona in particolare. La ex dama torna così a Uomini e Donne lasciato tutti i fan spiazzati. Cosa sta succedendo?

La ex dama di Uomini e Donne continua la sua vita svolgendo il ruolo di mamma a tempo pieno vista l’ultima piccola arrivata in casa, avuta con Sossio Aruta.

Ursula Bennardo infatti, nelle ultime settimane ha passato la sua quarantena in casa prendendosi cura dei suoi figli mentre il suo compagno, era alle prese con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Durante la giornata di oggi però, Ursula di mostra pronta a un nuovo cambiamento che nessuno dei suoi fan si sarebbe mai aspettato. Cosa sta succedendo all’interno della sua vita?

Ursula Bennardo da tutta se stessa

La ex dama sembra mostrarsi sul suo profilo Instagram ormai pronta a una grande cambiamento. Poche ore fa infatti, ha deciso di caricare sui social una sua foto accompagnata da Sossio Aruta.

Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato di vederli insieme ma soprattutto all’interno di uno dei camerini del programma che per anni, li ha visti seduti all’interno dei parterre over. La coppia è tornata a Uomini e Donne?

Un dettaglio importante infatti, mostra lo stesso quadro che si trova dentro uno dei camerini dello studio di Cinecittà, lasciando i fan con alcuni dubbi.

A lasciare però tutti senza parole, sono state proprio le frasi che Ursula ha dedicato al suo compagno Sossio Aruta, da così tutta se stessa per dimostrare al cavaliere quello che prova.

La ex dama torna a Uomini e Donne

Le parole che Ursula Bennardo ha dedicato al suo compagno sono state molto chiare: “Se dovessi rispondere alla domanda quale è stato il giorno più emozionante della nostra favola non saprei quale raccontare. Sono davvero tanti ma la cosa più emozionante è che continuano ad esserci e sono sicura che ancora ce ne saranno.

Abbiamo attraversato bufere che solo un amore vero avrebbe superato e noi se siamo qui è perché ci amiamo davvero tanto e vivremo la nostra favola continuando a sconfiggere qualsiasi cosa o persona proverà a distruggerci”.

La dedica d’amore di Ursula a Sossio è terminata così: “L’amore va coltivato, tutelato, protetto, rispettato e ci vuole tanta buona volontà… con le esperienze vissute e sentite, in questo mondo dove ora mi molte coppie vivono senza valori e rispetto pensando di essere moderni. Noi scegliamo di vivere “all’antica“ e lo consigliamo anche a voi. Bisogna avere una persona che ti da tutto non tante che alla fine non ti danno nulla … e noi abbiamo imparato a darci tutto per bastarci ed amarci sempre di più. Ti amo amore mio”.

Vedremo probabilmente la coppia durante le prossime puntate di Uomini e Donne, pronti a raccontarci la loro esperienza da genitori insieme.