L’oroscopo può aiutarti a capire molto delle persone che hai intorno, anche a quali donne non dovresti mai presentare tuo marito! Attenzione, ecco le quattro “ladre di mariti” più pericolose dello Zodiaco.

1. La Scorpione

La prima e la più temibile tra le quattro ladre di mariti dello Zodiaco è la Scorpione. Davvero un incubo averla come rivale. Alla Scorpione non importa niente se l’uomo che le interessa ha già una famiglia, una moglie devota, tanti e bei bambini. Se lo vuole non si farà scrupoli a mandare in frantumi tutto questo. Lo Scorpione è uno dei segni zodiacali dotato di empatia pari a zero e bada solo ai suoi interessi. Una donna Scorpione userà tutto il fascino e le armi in suo potere per sottrarre il marito alla rivale, anche fosse la sua migliore amica. Ti auguro di non avere mai a che fare con una Scorpione e, se ce l’hai, tienila ben lontana dall’accesso libero a casa tua.

2. La Bilancia

Altra ladra di mariti inconsapevole è la Bilancia. Le donne della Bilancia sono dotate di un fascino potentissimo e incredibile e, anche senza volerlo, attirano inevitabilmente l’interesse di chi è già impegnato. La Bilancia certo all’inizio si compiace di questo suo potere anche se scrupoli su un uomo già impegnato se li fa, a differenza della Scorpione. Inevitabilmente però la sua ragione cede e finisce per rubare il marito alla malcapitata di turno anche se inizialmente non ne aveva le intenzioni.

3. La Gemelli

La terza ladra di mariti dello Zodiaco, quella che deve stare fuori dalla nostra porta di casa, è la Gemelli. La Gemelli è una donna sempre impegnata su più fronti e uno di questi può anche essere quello dell’impuntarsi sul nostro uomo. La Gemelli, nell’agenda dei propri mille impegni, troverà sempre posto per vedersi con nostro marito con una qualsiasi scusa che può essere quella del lavoro o di invitarlo alla presentazione del suo ultimo libro riguardante viaggi nei Paesi meno agiati del mondo dove lei compie aiuti umanitari. Guardati bene da una Gemelli e non organizzare mai uscite a coppie con lei.

4. La Acquario

La quarta ladra di mariti è la Acquario, la menefreghista dello Zodiaco. Alla Acquario non importa che colui che considera la sua anima gemella sia sposato, flirterà con lui lo stesso, impegnandosi al massimo per sottrarlo alla legittima moglie. Alla Acquario importano solo i propri interessi, se il prossimo si sente ferito non è un suo problema. Se poi la moglie va a protestare cercando con lei un chiarimento c’è da ridere: la Acquario la guarderà con un sorrisetto di compatimento facendo altro mentre la consorte del suo amore sbraita a gran voce.