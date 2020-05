Chi è Daniele, il figlio di Dodi Battaglia dei Pooh

By

Daniele Battaglia è il figlio di Dodi, storico chitarrista dei Pooh. Scopriamo assieme qualche curiosità sulla sua carriera e sulla vita privata.

Età

Daniele Battaglia è nato il 21 luglio del 1981 a Reggio Emilia. Ciò significa che, tra pochi mesi, spegnerà 39 candeline.

Altezza

Daniele Battaglia è alto 1,84.

Daniele Battaglia: il lavoro a Radio 105

Daniele Battaglia è una delle voci radiofoniche più apprezzate in Italia. Il figlio di Dodi Battaglia dei Pooh è infatti alla guida del programma 105 Take Away dell’omonima radio milanese (condivide i microfoni con Diletta Leotta e Alan Caligiuri)

Daniele Battaglia – l’esperienza a Sanremo

Daniele Battaglia ha calcato il palco dell’Ariston nel 2008, portando al Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, il brano Voce nel Vento. La canzone è stata eliminata alla prima serata. Prima di questo brano, aveva pubblicato altri singoli. Tra questi è possibile citare Vorrei Dirti che è Facile, ma anche Tutte ma Nessuna.

Le altre tappe della carriera

Due anni dopo Sanremo, Daniele Battaglia ha partecipato come concorrente a L’Isola dei Famosi, vincendo il reality. Nel 2011, è tornato nella squadra ma in un’altra veste, ossia quella di inviato in Honduras.

Daniele Battaglia: chi è la fidanzata Nadia Venturini

Daniele Battaglia, che in passato ha riscosso un grande successo come youtuber, è fidanzto con la collega speaker di Radio 105 Nadia Venturini, classe 1980.

Instagram

Daniele Battaglia, amico fraterno di Francesco Facchinetti, è presente su Instagram con un profilo tramite il quale condivide soprattutto scatti legati alla vita professionale e qualche foto dell’amatissimo gatto Fitz.