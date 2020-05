Oggi martedì 5 Maggio torna una nuova puntata di Uomini e Donne, direttamente nello studio di Cinecittà. Maria De Filippi si mostra nuovamente pronta a raccontare e a mostrare a tutti i suoi telespettatori come stanno proseguendo le vicende dei due troni.

La prima puntata tornata in onda ieri, ha visto protagonisti il trono over, con gran parte dei cavalieri e delle dame che, fino a prima della quarantena caratterizzavano i rispettivi parterre. Domani però, avremo l’ennesimo colpo di scena che vedrà protagonista Giovanna Abate.

DIRETTA VIDEO Uomini e Donne – 5 Maggio 2020

Se per la puntata di ieri, Gemma Galgani ha conosciuto finalmente uno dei suoi cavalieri misteriosi, scoprendo in realtà un ragazzo di soli 26 anni, per Giovanna Abate sarà completamente diverso. La tronista avrà infatti una piacevole conoscenza. Vedrà finalmente in faccio il suo corteggiatore che, durante le chiacchierate in chat si faceva chiamare “Alchimista”, chi si cela dietro quel nickname?

