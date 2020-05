Emma Marrone, il suo ex fidanzato è un calciatore: dietro c’è un retroscena sconvolgente

Emma Marrone è ormai una cantante di assoluto successo dopo la vittoria ad “Amici” nel 2010. Oltre ad essere amata per le sue canzoni, la bellissima e sensualissima pugliese prossima a compiere i 36 anni, è stata al centro del gossip per la storia d’amore avuta proprio all’epoca della partecipazione del talent-show condotto da Maria De Filippi con Stefano De Martino, altro concorrente di quella edizione.

La storia d’amore tra i due sembrava andare a gonfie vele, fino a quando non è arrivata il ciclone Belen, che ha saputo far innamorare il ballerino fino a sposarlo ed avere un figlio.

Emma e Belen: sapevate che potevano essere cognate?

Dopo la storia con De Martino, Emma è stata per molto tempo la fidanzata di un calciatore, di sicuro non molto famoso quanto il fratello, ma che ha avuto un passato televisivo nel programma “Campioni”, si tratta di Fabio Borriello, fratello di Marco Borriello.

Come tutti sanno Marco Borriello è stato per lungo tempo il fidanzato di Belen, quindi per uno strano scherzo del destino la cantante e la bellissima argentina invece di essere duellanti in amore potevano ritrovarsi ad essere cognate.

Emma Marrone e il cinema

Emma Marrone proprio poco prima della pandemia ha girato un film con il regista Gabriele Muccino, che ha voluto fortemente la cantante nel cast della sua ultima pellicola “Gli anni più belli”, insieme ai famosissimi attori Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Il film ha avuto subito un enorme successo, poi bloccato dalla chiusura dei cinema.