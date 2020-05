Film Stasera in Tv – Gomorroide – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Gomorroide. Promozione italiana del 2017, Rai 2 lo trasmette in prima visione. Il film è diretto e interpretato dai tre comici napoletani che compongo il gruppo “I Ditelo Voi”, protagonisti di molte apparizioni nei programmi comici del canale, su tutti “Made in Sud”. Il lungometraggio è ispirato proprio al trio di camorristi improponibili che scimmiotta il telefilm “Gomorra”, da anni sulla cresta dell’onda internazionale, sketch che ha trovato notorietà durante Made in Sud.

Gomorroide – Trama

Il telefilm Gomorroide, interpretato da tre attori di provenienza completamente diversa, ha messo in ginocchio la camorra. I tre fanno talmente ridere, e hanno così permeato l’immaginario della popolazione, che le rapine vengono sventate da risate e vecchine che scimmiottano i criminali con le frasi del telefilm. I tre, che a stento si sopportano, diventano vere e proprie star costrette a mostrare una finta amicizia davanti ai riflettori. La camorra però non ci sta, e consegna una busta con tre proiettili alla produzione televisiva della serie. Che rischia di essere fermata. La sera stessa, però, uno dei tre subisce un’aggressione a colpi di pistola: per non ammettere ciò da cui stava fuggendo, dirà di avere subito un agguato di camorra. Scatenando una serie di equivoci che caratterizzerà il resto della loro vita da quel momento.

Gomorroide – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Gomorroide

Genere: Commedia

Durata: 1h 35m

Anno: 2017

Paese: Italia

Regia: Domenico Manfredi, Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante

Cast: Domenico Manfredi, Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante

Gomorroide – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 2, (canale 2 del digitale terrestre, anche 502 in HD) alle ore 21.20 di oggi, martedì 5 Maggio 2020. La programmazione di Rai 2 lo prevede al termine del TG2 Post, approfondimento del telegiornale della rete Rai.