Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 6 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore ritorna con una puntata in replica nel pomeriggio di Rai 1 del 6 maggio 2020. Che cosa succederà a tutti i protagonisti della soap? Abbiamo appena festeggiato le nozze di Vittorio e Marta e anche se i due sono felici come non mai, dovranno fare i conti con un evento che oscurerà il loro cielo. Un duro colpo per i due ragazzi, visto che erano sul punto di decidere quale viaggio fare per la Luna di miele.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda Angela: inizierà a condividere l’appartamento con un ex detenuto, appena uscito dal carcere. Di chi si tratta? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci confermano che sarà Roberta a risolvere il giallo. Brutto guaio in arrivo invece per Nicoletta: la ragazza non ha ancora dimenticato Riccardo e Silvia la sorprenderà al telefono proprio con lui.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni puntata 6 maggio

Nicoletta non ha ancora dato uno stop deciso a Riccardo. Nelle anticipazioni di ieri de Il Paradiso delle Signore, abbiamo visto infatti che Riccardo ha scelto di andare via dal ricevimento di nozze della sorella per soccorrere l’ex fidanzata. La madre però sorprenderà la Cattaneo mentre si trova al telefono con Guarnieri e la riprenderà duramente. Cesare infatti non sa nulla della decisione della moglie di non interrompere i rapporti con il suo ex.

Intanto Vittorio e Marta non possono dormire sonni tranquilli: un ladro si introdurrà nell’atelier di Milano, riuscendo a disturbare l’atmosfera serena dei due novelli sposi. Una coincidenza particolare che ci spinge a chiederchi chi è il ragazzo misterioso che si presenterà alla porta di Angela. La ragazza deciderà di accoglierlo nel proprio appartamento e poi riceverà una visita imprevista di Roberta. Quest’ultima verrà subito attirata dal nuovo arrivato e in tempo record scoprirà che Marcello non è altri che il fratello dell’amica.