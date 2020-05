Il Paradiso delle Signore – Riassunto e replica – 4 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore è andato in onda con una puntata in replica nel pomeriggio di ieri, 4 maggio 2020. Che cosa è successo nella soap italiana? Di carne sul fuoco ce n’è tanta, dalle nozze in arrivo fra Vittorio e Marta ai piccoli incidenti di percorso. Come lo strappo al vestito della sposina, provocato da un maldestro Rocco.

Anche in casa Guarnieri però si respira aria pesante. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, Riccardo ha attaccato di nuovo Umberto per via della sua cattiva gestione dei soldi di famiglia. A sua volta il ragazzo dovrà vedersela con il marito di Nicoletta, furioso dopo aver scoperto che ha fatto un regalo a Margherita. Per scoprire che cosa è successo, leggi il nostro riassunto!

Il Paradiso delle Signore – Riassunto puntata 4 maggio

Come abbiamo visto nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di ieri, l’atelier è in fermento per via delle nozze imminenti fra Vittorio e Marta. Rocco è sotto pressione per via del lavoro e la zia gli suggerisce di parlare con Vittorio, perchè lo aiuti ad ambientarsi. A causa di un incidente involontario, Rocco finisce però per rovinare il vestito da sposa di Marta. Intanto, la zia convince Marta a scrivere subito dei biglietti di ringraziamento per gli invitati, prima della Luna di miele. Nicoletta invece rivela a Vittorio di non voler partecipare alle nozze, ma solo in un secondo momento gli confessa che il motivo è la presenza di Riccardo.

Alla villa, Umberto e Riccardo entrano in crisi. Il ragazzo infatti ha saputo che l’attività di famiglia non sta andando bene e teme che il padre voglia mettere di nuovo le mani sul patrimonio della zia. Una volta soli, Umberto accusa la cognata di essere la vera causa del loro fallimento. Il Paradiso delle Signore ci svela che Agnese riuscirà alla fine a rimediare al danno fatto da Rocco. La Rossi infatti le consiglierà di valorizzare il decolleté del vestito di Marta, in modo che lo strappo non si veda. La ragazza riceve poi un mazzo di fiori, ma scopre che non è stato Salvatore ad inviarglieli.

La Rossi rivela alla sua futura suocera che è stato Cosimo a mandarle i fiori, per mantenere buoni i loro rapporti. Più tardi, Nicoletta confessa al marito di aver visto Riccardo di recente, per via del regalo che ha fatto a Margherita. Il rivale decide quindi di incontrare il figlio di Umberto: gli ricorda che la bambina non è più sua figlia e presto avrà persino un fratellino. Riccardo è così furioso che ne approfitta per sferrare un nuovo attacco al padre, ma Vittorio interviene. Non vuole che i due rovinino il giorno delle sue nozze.

Il Paradiso delle Signore – Replica puntata 4 maggio

Se hai perso la diretta di ieri, potrai rivedere la puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 maggio grazie alla replica in streaming. Il portale di Raiplay ospita infatti il video dell’appuntamento per una comoda visione da casa. Per accedere al contenuto, inserisci i dati registrati in precedenza oppure fai il login con il tuo profilo Facebook. In alternativa, potrai registrare in modo gratuito le tue credenziali grazie all’apposito form.