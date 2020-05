Il Segreto – Riassunto e replica – 4 maggio 2020

Il Segreto ci ha regalato un nuovo sguardo su Puente Viejo grazie alla puntata andata in onda ieri, 4 maggio 2020. Isabel e Ignacio hanno avuto un duro scontro sul fronte dei minatori: la prima non intende negoziare con chi sciopera, mentre il secondo è deciso a non compromettere i suoi affari.

Il riassunto de Il Segreto non può che parlare anche di Matias, sempre più in prima linea per quanto riguarda lo sciopero dei minatori. L’ex locandiere era sicuro di portare a casa una vittoria, ma Maqueda spezzerà le sue speranze. Scopriamo che cosa è successo e come rivedere la puntata in replica.

Il Segreto – Riassunto 4 maggio 2020

Come abbiamo scoperto dalle anticipazioni de Il Segreto di ieri, la situazione a Puente Viejo è più che drammatica. Don Ignacio raggiunge la villa per parlare con Isabel: teme che la donna non stia prendendo in considerazione gli affari di entrambi. Isabel però non intende scendere a compromessi, sicura che cedere dimostrerà solo la debolezza di entrambi. Lo stesso discorso viene fatto da Maqueda a Matias: il nipote di Raimundo non crede alle sue orecchie. La Marchesa non vuole negoziare, ma promette di riassumere i minatori licenziati se cederanno.

Terminato l’incontro, Maqueda raggiunge la Marchesa e le riferisce che Matias si è mostrato infastidito dalla loro posizione. Isabel però è convinta che i minatori cederanno dopo un giorno, visto che le loro famiglie avranno bisogno di mangiare. Il Segreto ci svela che i figli di Isabel la pensano in modo diverso: per loro sarebbe meglio conoscere le richieste dei minatori e la convincono a controllare la proposta. Donna Francisca però muoverà le pedine giuste per convincere la Marchesa a ritornare sui suoi passi.

Carolina invece è distrutta: Pablo sta per partire per il servizio militare e la ragazza sente di dovergli manifestare tutto il suo amore. Pablo di contro decide di darle in regalo una foto scattata il giorno in cui si sono scambiati il primo bacio. Manuela approfitta intanto di parlare con Marta: sa che sta facendo leva sui sentimenti di Ramon, inconsapevole del gioco messo in atto dalla cugina.

Il Segreto – Come rivedere la replica del 4 maggio

Se hai perso la diretta di ieri, potrai rivedere in replica la puntata de Il Segreto del 4 maggio grazie al portale di Mediaset Play. Per visionare il video, accedi al sito con le tue credenziali o con il tuo profilo Facebook. In alternativa, potrai registrarti in forma gratuita inserendo i tuoi dati.