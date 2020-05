Le Iene – Anticipazioni – Puntata 5 maggio 2020

Le Iene ritornano sul piccolo schermo di Italia 1 nella prima serata di oggi, 5 maggio 2020, con una nuova puntata. Quali sono i servizi che verranno trasmessi nel corso della serata? Al centro temi di attualità, ma anche scherzi, denunce e approfondimenti. In particolare verrà affrontato il tema Coronavirus e le terapie messe in atto da due ospedali italiani.

Scopriremo inoltre chi taglia i capelli al premier Giuseppe Conte, vista la chiusura di parrucchieri ed estetisti. Una domanda necessaria che darà il via ad un’intervista all’uomo di punta del governo italiano. Giulia Salemi sarà invece la nuova vittima degli inviati.

Le Iene – Anticipazioni 5 maggio – Il servizio di Alessandro Politi

Le anticipazioni de Le Iene ci parlano ancora dell’emergenza sanitaria. L’arrivo del Covid-19 nel nostro Paese ha acceso i riflettori sulla sanità pubblica e soprattutto sulla ricerca di una terpia efficace per la cura dei malati. Un possibile trattamento è stato individuato dagli ospedali San Matteo di Pavia e dal Carlo Poma di Mantova. In che cosa consiste?

Le due cliniche hanno chiuso pochi giorni fa la fase di sperimentazione e hanno messo a punto l’uso del plasma iperimmune. Ovvero il plasma di chi è guarito dal Coronavirus e ricco di anticorpi utili per aiutare la popolazione a contrastare la pandemia. L’inviato del programma avrà modo di parlare con il dottor Giuseppe De Donno, direttore di Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria dell’ospedale mantovano, e il dottor Cesare Perotti, direttore del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della clinica pavese.

Le Iene – Anticipazioni 5 maggio – Gli stipendi dei politici

Gli italiani sono in crisi e sempre di più si chiedono come la classe politica stia affrontando la riduzione lavorativa. Il servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti lancia così una proposta ai parlamentari: donare i propri stipendi ai più bisognosi. Molti hanno risposto in modo favorevole all’appello, da Giorgia Meloni a Daniela Santanchè fino ad Andrea Romano e Danilo Toninelli e molti altri ancora. Matteo Salvini, Renato Brunetta, Ettore Rosato, Maurizio Lupi e Pier Luigi Bersani invece non hanno dato per adesso la loro risposta.

Le Iene – Anticipazioni 5 maggio – I capelli di Conte

A molti non è sfuggita la chioma impeccabile che il premier Conte ha sempre sfoggiato durante i suoi collegamenti in tv e sui social. In due mesi non ha mostrato un capello fuori posto nel vero senso della parola ed è ovvio chiedersi se sia stato seguito da un barbiere. “Se lei vuole, le rivelo un segreto eccezionale“, ha detto a Filippo Roma de Le Iene, “e siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo”.