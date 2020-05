Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 6 maggio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 6 maggio 2020. Quali sorprese hanno in serbo le stelle per i primi 4 segni dello zodiaco? L’Ariete è riflessivo, mentre il Toro è nervoso. Bel recupero per i Gemelli, bene l’amore per il Cancro. Di seguito, vi proponiamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 maggio 2020: Ariete

Domani la Luna non sarà in opposizione: secondo l’oroscopo di Paolo Fox significa che vorrai riflettere su cosa farai nei giorni successivi. Il tuo lavoro è ancora bloccato, ma molto presto si apriranno nuove prospettive. A partire da sabato il tuo quadro astrale sarà molto positivo, soprattutto per quanto concerne i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 maggio 2020: Toro

Domani e giovedì sarai disorientato e molto teso. L’oroscopo di Paolo Fox ti esorta a non provocare chi vive con te, specialmente se sono persone con cui non hai una grande intesa. È facile che qualcuno si sentirà un po’ fiacco anche dal punto di vista fisico.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 maggio 2020: Gemelli

In questo momento stai risalendo la china. Le esperienze passate, sebbene siano state faticose, ti hanno permesso di maturare parecchio. Infatti tu ora sei cambiato: come indica l’astrologo Paolo Fox i tuoi interessi e gli obiettivi che avevi nel 2019 adesso non sono più importanti. Devi impegnarti a riprendere in mano i tuoi progetti lavorativi, perché entro luglio arriveranno belle occasioni in tal senso.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 maggio 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox anticipa per domani La Luna in aspetto interessante: dovresti sfruttare mercoledì per affrontare le questioni legate ai sentimenti e al rapporto di coppia. Evita di rimuginare sul passato. Se hai delle richieste importanti da fare, muoviti entro sabato prossimo, perché la domenica sarà una giornata piuttosto contraria.