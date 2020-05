Roberto Facchinetti – Chi è il Figlio di Roby dei Pooh?

By

Roberto Facchinetti è il figlio di Roby dei Pooh. Fondamentale è specificare che padre e figlio non sono omonimi: il tastierista dello storico gruppo musicale – di cui in questi giorni si celebrano i 50 anni – all’anagrafe si chiama Camillo Lorenzo Ferdinando.

Roberto Facchinetti – Quando è Nato

Roberto Facchinetti è il penultimo dei cinque figli del tastierista dei Pooh. Sua madre è Giovanna Lorenzi, la donna che Roby Facchinetti ha sposato nel 1989 in seconde nozze e dalla quale ha avuto anche Giulia, laureata alla Bocconi e oggi proprietaria di un bar e di una palestra super esclusiva con il marito Juri, padre dei suoi due figli.

Classe 1987 – quindi quattro anni più grande di Giulia – Roberto Facchiinetti ha un legame molto forte con il celebre fratello maggiore Francessco. Anche lui, seppur in maniera diversa, fa parte del mondo della musica.

Il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh ha infatti affiancato il padre – e il fratello Francesco – nel corso dell’avventura come giudici del talent The Voice. Il pubblico italiano ha imparato a conoscere Roberto anche grazie al programma Rai Vieni da Me, il salotto televisivo di Caterina Balivo.

Intervistato nel corso di una puntata di gennaio 2020, il quarto figlio di Roby Facchinetti dei Pooh ha raccontato il rapporto speciale con il fratello Francesco. Roberto, infatti, ha descritto Francesco, che è 7 anni più grande, come un esempio, un eroe, il suo punto di riferimento. Oggi come oggi, a detta di Facchinetti junior, non è cambiato nulla.