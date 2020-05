Stasera in TV – Programmazione Rai & Mediaset – 5 Maggio

Programmazione TV – Rai1 – Rai2 – Rai3 – 5 Maggio

Buongiorno a tutti i nostri lettori della rubrica. Oggi, andremo a vedere nel dettaglio, ladi questo martedì 5 maggio.

Su Rai1, alle 21.30 andrà in onda lo show “Pooh Amici per Sempre”. Uno speciale di oltre due ore, condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli si racconteranno attraverso aneddoti e racconti. Su Rai2 invece, andrà in onda “Gomorroide”, film comico italiano, che ridicolizza la camorra e la serie TV “Gomorra”. Su Rai3, alle 21.20 ci sarà Bianca Berlinguer e il suo approfondimento giornalistico “CartaBianca”.

Programmazione TV -Rete4 – Canale5 – Italia1 – 5 Maggio

Su Rete4, alle 21.20 andrà in onda Mario Giordano e il suo programma politico “Fuori dal Coro”. Su Canale5, ci sarà il film italiano del 2000 “Padre Pio”, che appunto racconterà la storia del Santo, dalla sua nascita alla morte. 22 settembre 1968. Padre Pio ha ottantun’anni ed e’ al termine dei suoi giorni. E’ da poco passata la mezzanotte. Nella piazza stracolma di fedeli in attesa della prima messa si ferma un’ auto dalla quale scende un Prelato arrivato da Roma. Il Visitatore si presenta a Padre Pio asserendo di essere venuto a titolo personale. In realta’ e’ mandato dal Sant’Uffizio per smascherare quello che per decenni e’ stato ritenuto un fenomeno medievale. Mentre su Italia1, tornano le “Iene” con una serata ricca di servizi e indagini.