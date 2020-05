Stasera tutto è possibile – Anticipazioni e video – 5 maggio

Stasera tutto è possibile ritorna con una puntata in replica nella prima serata di Rai 2 di oggi, 5 maggio 2020. Il tema dell’appuntamento è lo Sport e ancora una volta vedrà due diverse squadre sfidarsi in diverse prove. Dal ballo al canto, dall’improvvisazione alla musica fino ai giochi di abilità.

A strapparci qualche sorriso nella puntata di Stasera tutto è possibile di oggi ci saranno Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno, Nathalie Guetta, The Jackal, Antonio Giuliani, Veronica Gatto, Mariano Bruno e Arturo Brachetti. Il compito degli ospiti sarà come sempre di divertire il pubblico da casa, ma anche divertirsi in prima persona.

Stasera tutto è possibile – Anticipazioni – Le prove

La prima prova di Stasera tutto è possibile di oggi sarà Stammi dietro dance, dove vedremo quattro concorrenti in centro pista per ballare e guidare il resto del gruppo. Nathalie, Antonio, Eleonoire e Arturo si cimenteranno, fra gli altri brani popolari, in Grease, Gloria e La morte del cigno. In quest’ultima fase ci sarà una piccola incursione di Fabio dei The Jackal, provvisto di tutù nero. Anche Ciro del gruppo comico avrà però il suo momento di glorias, grazie ad un’imitazione di Enzo Paolo Turchi.

Dopo lo Sport Burger, vedremo i concorrenti impegnati nella Stanza Inclinata. La scenografia questa volta riguarda la palestra, in cui Paolantoni rivestirà i panni dell’Istruttore. Superata la fase Rumori da mimo, Arturo e la Casalegno si impegneranno nella Cover Step, interpertando Jambo di Takagi & Ketra & Omi & Giusy Ferrero. Il risultato non può che essere esilarante, soprattutto per la difficoltà di Brachetti nel rappare.

Uno dei momenti più divertenti della puntata di Stasera tutto è possibile riguarda inoltre il Trailer Veloce. I The Jackal hanno sponsorizzato il film Rocky in 30 secondi, illustrando le scene più interessanti della pellicola. Dopo il successo della prima fase, i due volti noti del gruppo comico, hanno dovuto ripetere tutto in 15 secondi e poi solo in 5. I due comici si sono uniti poi ad Arturo e Paolantoni per la sfida All’unisono, in cui hanno dovuto mettere in scena lo scontro fra tifosi e arbitri.