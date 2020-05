Tina Cipollari e le corna – Giulia De Lellis criticata fuori da Uomini e Donne

Tina Cipollari parla di Giulia De Lellis e del ritorno di fiamma con Andrea Damante, l’opinionista ironizza così sulle corna lasciando tutti i fan stupiti delle sue parole. Cosa avrà affermato la Cipollari?

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, si mostra sempre più carica grazie al ritorno in studio e al nuovo inizio di programma che ha lanciato la prima puntata durante la giornata di oggi. Tina Cipollari però, con il suo carattere peperino e senza peli sulla lingua, si lascia scappare alcune frasi sulla nuova relazione di Giulia De Lellis.

Tina Cipollari parla delle corna

L’opinionista durante una live sul suo profilo Instagram insieme al suo amico Simone di Matteo, con cui ha partecipato anche a Pechino Express, si è lasciata andare raccontando cosa pensa delle corna, in particolare di quelle di Giulia De Lellis.

Tina Cipollari parlando del più e del meno, non ha resistito a rispondere ad alcune domande lanciate dai propri follower durante la diretta, parlando così a ruota libera su tutti.

I propri fan hanno così chiesto cosa pensasse l’opinionista del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, scatenando così le parole pesanti della Cipollari.

L’opinionista indiscussa di Uomini e Donne, decide di raccontare apertamente cosa pensa della coppia che, dopo un anno circa ha ritrovato l’amore di un tempo.

Giulia De Lellis sulla bocca di tutti

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha scatenato ormai da diverse settimane l’interno mondo del web che, ormai da mesi avevano già capito tutto ancor prima che la coppia confermasse il loro ritorno.

Tina Cipollari così ha affermato che: “Cosa ne penso del ritorno di Giulia De Lellis e Andrea? Io credo che lei nel suo libro ha detto che le corna stanno bene su tutto, io aggiungerei che le corna stanno bene anche su Giulia a questo punto. Ovviamente è una battuta la mia, perché le voglio bene ma l’amore trionfa e quindi in questo caso con loro ha trionfato. Ora non parliamo dei motivi per cui si sono lasciati, sono noti a tutti. Alla fine loro sono stati lontani per un lungo periodo ma alla fine sono tornati insieme. Alla fine si sono rincontrati e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Il perdono è soggettivo e dipende dalla situazione in cui ti trovi, io non so se perdonerei. Non entro in mezzo a vicende intime. Non so nei dettagli quello che hanno fatto”.