Tina Cipollari senza freni si scaglia contro Gemma Galgani durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, criticando nuovamente la dama e lanciandole accuse molto pesanti. Quali sono state le sue parole?

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari si mostra sempre più critica nei confronti di Gemma Galgani che, da poco ha avuto la possibilità di conoscere il suo cavaliere maschera Sirius. Il cavaliere chiamato Nicola, ha la bellezza di ventisei anni, età che ha lasciato tutti molto stupiti visto il suo forte corteggiamento nei confronti della dama.

Gemma infatti, non si è tirata indietro e durante la puntata di ieri, ha deciso di accettare la conoscenza con il cavaliere che, per la sua età potrebbe essere suo nipote. L’opinionista infatti, si è scagliata nuovamente e in modo ancor più aggressivo nei suoi confronti proprio per la conoscenza appena iniziata.

Tina Cipollari attacca Gemma: “Rottame di donna”

Durante la sua intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Tina Cipollari attacca senza freni la dama, ritrovandosi nuovamente al centro della bufera.

Gemma infatti, sembra sempre più stanca delle continue critiche e offese che l’opinionista le riserva ogni volta in studio, mostrandosi sempre più combattiva per ciò che realmente vuole. La dama quindi ha così deciso di non ascoltare più le parole di Tina, continuando per la sua strada e assecondando le sue emozioni anche con il cavaliere molto più giovane di lei.

Le parole lanciate durante l’intervista nei confronti di Gemma, hanno preso lasciato i lettori molto sconvolti tanto che, sul web non si parla ormai di altro. Quali sono state le sue parole?

Tina Cipollari senza freni nei confronti della dama

L’opinionista ha così continuato a criticare la dama anche fuori dal contesto del programma, rilasciando alcune forti parole durante l’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni affermando che: “Ah che dolore! Quel rottame di donna con quelle chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. Gemma è una mummia ridicola. Ho preparato una mascherina e un bastone a tema per inveirle contro quando mi fa arrabbiare. Sono a prova di decreto! Ha settanta anni e piange per qualsiasi cosa, è riuscita ad emozionarsi pere per uno che le ha scritto due paroline carine su un computer, ma per favore.

Leggi Anche -> Tina Cipollari sminuisce Giovanna – Critiche inaspettate fuori da Uomini e Donne

L’opinionista ha così concluso: “Certo che può amare ma senza pretende di fare la showgirl ventenne. Poi ha visto che razza di corteggiatori ha? Uno peggio dell’altro! Sono uomini che pensano di arrivare con lei “al dunque” in fretta”.