Anticipazioni Il Segreto – 7 maggio 2020 – Trama puntata

Il Segreto ritorna con una nuova puntata, pronto ad allietare i fan della soap di Canale 5. Che cosa succederà? Abbiamo lasciato Matias sul piede di guerra con la Marchesa, che per adesso sembra aver portato a casa una vittoria. Qualcun altro però mette a dura prova la pazienza della nobile: Francisca.

La Montenegro infatti tratta Isabel come se fosse una sua sottoposta e la donna diventerà sempre più insofferente. Ci saranno anche dei nuovi sviluppi sul fronte Ramon e Marta, mentre Rosa e Adolfo si troveranno di fronte ad un nuovo ostacolo. Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano infatti che don Ignacio sorprenderà i due mentre si trovano insieme: come andrà a finire?

Il Segreto anticipazioni 7 maggio

Isabel continua a mantenere i piedi in due staffe. Francisca continua ad impicciarsi dei suoi affari con i minatori e la tratta al pari di una schiava. Anche se sofferente, la Marchesa decide di fare buon viso a cattivo gioco e conferma la sua volontà di aiutarla. La Montenegro infatti ha bisogno di ottenere le carte per riprendersi le sue vecchie proprietà. Tuttavia, il fatto che la nobile abbia accettato così facilmente di sottostare al suo gioco farà insospettire i due figli Tomas e Adolfo. I fratelli infatti sospettano che ci sia molto altro dietro l’atteggiamento della madre.

Nelle anticipazioni de Il Segreto di ieri, abbiamo visto che Manuela continua a temere che Marta prenda in giro il cugino. Crede infatti che solo Ramon provi dei sentimenti nei confronti della ragazza ed è preoccupata per le conseguenze. Marta però si ritroverà di fronte ad un nuovo ostacolo: sul punto di partire, Ramon le chiederà il permesso di scriverle di tanto in tanto. Accetterà la sua richiesta? Le anticipazioni de Il Segreto ci parlano anche di don Ignacio. Il parroco continua a non vedere di buon occhio alcuni comportamenti del compaesani. Cosa penserà nel vedere Rosa e Adolfo insieme, mentre si trovano all’esterno del teatro?