Chi è Gustavo Rodriguez, il padre di Belen?

Gustavo Rodriguez è il padre di Belen e nonno del piccolo Santiago De Martino. Scopriamo qualcosa su di lui.

Gustavo Rodriguez – Dove e Quando è Nato

Gustavo Rodriguez è nato in Argentina il 1° novembre 1959. Ciò significa che il prossimo autunno spegnerà 61 candeline. Dopo aver vissuto per quasi tutta la vita nel suo Paese di origine, si è trasferito in Italia per stare vicino alla figlia maggiore (come ben si sa, Gustavo e la moglie Veronica sono genitori anche di Jeremias e Cecilia).

Il passato da pastore evangelico

Il padre di Belen Rodriguez, bravissimo cantante e chitarrista, per diversi anni ha fatto parte della comunità cristiana evangelica in Argentina. Dopo una giovinezza che la moglie Veronica ha definito “rock e ribelle”, Gustavo Rodriguez è diventato pastore, portando avanti questa mansione fino a quando la figlia maggiore non è diventata famosa come modella.

Un giorno, a seguito dell’uscita di uno shooting di moda di quella che oggi è una delle donne simbolo della tv italiana, Gustavo è stato messo davanti a un aut aut: o l’addio alla comunità ecclesiastica o la rinuncia per Belen alle sue aspirazioni. Gustavo ha fatto la prima scelta e, oggi come oggi, vive in Italia dove è un padre e un nonno amorevole.

Malattia

Nel novembre 2018, il nome di Gustavo Rodriguez è finito su tutti i giornali in quanto l’uomo, dopo aver lanciato alcuni oggetti dal balcone della sua abitazione, è stato portato in ospedale in forte stato di alterazione. C’è chi ha parlato di un crollo emotivo dovuto a una mai precisata condizione patologica.