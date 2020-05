Film Stasera in Tv – Qualunquemente – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Qualunquemente. Il film venne accompagnato al lancio da una vera e propria campagna elettorale inventata, con tanto di cartelloni elettorali, sito ufficiale del partito fittizio, e gazebo per sostenere la candidatura di Cetto La Qualunque alle elezioni. La pellicola riscosse un forte successo di incassi al botteghino, diventando una delle più viste al cinema del 2011 in Italia.

Qualunquemente – Trama

Cetto La Qualunque è un corrotto imprenditore calabrese che fa rientro in patria dopo un periodo di latitanza-vacanza all’estero. Torna dal Brasile con una compagna detta “Cosa” e un figlio, che vanno ad affiancarsi alla sua famiglia originaria, autoctona. Poco dopo il suo rientro scopre che il suo paese, Marina di Sopra, è a “rischio legalità”. L’unico candidato a sindaco alle successive elezioni è infatti l’onesto Giovanni De Santis, che sta portando avanti un programma che parla di lotta all’evasione fiscali, agli abusi e ai soprusi subiti dalla cittadinanza. Decide allora di candidarsi anch’egli alle elezioni, ma si renderà conto ben presto che per far breccia nel cuore dei suoi concittadini dovrà dare una “ripulita” alla sua immagine. Per farlo, ingaggia un esperto che lo aiuterà a sostenere il confronto.

Qualunquemente – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Qualunquemente

Genere: Commedia

Durata: 1h 35m

Anno: 2010

Paese: Italia

Regia: Giulio Manfredonia

Cast: Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Salvatore Cantalupo, Luigi Maria Burruano

Qualunquemente – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, mercoledì 6 Maggio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con CSI – Scena del crimine.